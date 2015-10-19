Установлено местонахождение подозреваемого в убийстве замглавы Красногорска

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Сотрудникам правоохранительных органов удалось установить местонахождение предпринимателя Амирана Георгадзе, который подозревается в убийстве замглавы Красногорска Юрия Караулова и руководителя ОАО "Красногорская электрическая сеть" Георгия Котляренко, сообщает Агентство "Москва".

"Местонахождение подозреваемого в убийствах установлено", – заявил официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин.

В настоящее время полицейские проводят спецоперацию в деревне Тимошкино, где, предположительно, скрывается подозреваемый. Об этом рассказала официальный представитель МВД РФ Елена Алексеева.

"Подмосковная полиция обращается к жителям деревни Тимошкино Красногорского района с убедительной просьбой не покидать в ближайшее время свои дома. В районе месторасположения деревни проходят оперативные действия сотрудников спецподразделений МВД России", – сказала она.

Напомним, днем 19 октября Амиран Георгадзе, занимающийся строительным бизнесом, пришел в администрацию Красногорского района. Между ним и замглавы района Юрием Карауловым началась беседа, которая перетекла в ссору. Тогда предприниматель позвал своего водителя, который принес оружие – автомат или карабин "Сайга". Оружие заклинило, тогда Георгадзе расстрелял из пистолета Караулова и Котляренко, который находился в том же кабинете.

После убийства Георгадзе вместе с водителем скрылись с места происшествия. Следствие рассматривает несколько версий убийства, в качестве приоритетной – о том, что убийство могло быть связано с исполнением чиновниками служебных обязанностей.

Скрываясь от полиции, бизнесмен, по версии следствия, застрелил также человека, ехавшего на скутере.