Двух человек арестовали в Турции по делу об убийстве Андрея Карлова

Суд в Турции арестовал двоих подозреваемых по делу об убийстве посла РФ Андрея Карлова, передает ТАСС.

Под стражу взяли сотрудника полиции Серджана Башара и предпринимателя Энеса Асима Силина, их обвиняют в членстве в "террористической организации ФЕТО". Давшие показания адвокат и еще один сотрудник полиции освобождены под подписку о невыезде.

Нападение на посла России в Турции Андрея Карлова

было совершено в Анкаре 19 декабря 2016 года на открытии российской фотовыставки "Россия глазами турок". Вооруженный мужчина выстрелил в спину Карлова, когда тот заканчивал речь. От полученных ран дипломат скончался.

МВД Турции выяснило, что в российского дипломата стрелял 22-летний турецкий полицейский Мевлют Мерт Алтынташ. Он объяснил свои действия недовольством политикой России в Сирии. Нападавший был уничтожен.

Владимир Путин назвал подлым убийство Карлова, отметив, что это провокация, которая направлена на срыв добрых отношений России и Турции, а также урегулирования военного конфликта в Сирии.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва квалифицирует случившееся как террористический акт. Совет Безопасности ООН также признал терактом убийство в Анкаре российского посла.