ВОЗ назвала страну с самым высоким процентом убийств на число населения

Наибольшее процентное соотношение убийств к численности населения зафиксировали в Гондурасе – 85,7 убийства на 100 тысяч жителей. Такие данные приводятся в докладе Всемирной организации здравоохранения, сообщает РИА Новости.

На втором месте оказался Сальвадор – 63,2, на третьем находится Венесуэла – 51,7. В десятке лидеров вошли страны Латинской Америки и Карибского бассейна: Колумбия, Белиз, Гватемала, Ямайка, Тринидад-и-Тобаго, Бразилия и Доминиканская республика.

Выяснилось, что четверть мировых убийств происходит в Америке, в то время как проживает там только 10 процентов населения планеты. Однако в списке лидеров нет Мексики, в которой власти давно ведут борьбу с многочисленными наркокартелями.