Найдены гильзы от винтовки, из которой застрелили Деда Хасана

Полицейские нашли гильзы от винтовки, из которой убили Деда Хасана

В центре Москвы найдены гильзы от винтовки, из которой был застрелен криминальный авторитет Аслан Усоян, более известный как Дед Хасан.

По данным Следственного комитета, было обнаружено 6 гильз калибра 9 миллиметров. Их нашли на лестнице между пятым и шестым этажами дома, расположенного напротив места убийства. Это позволило следователям сделать вывод о местонахождении стрелявшего.

По версии правоохранительных органов, выстрелы были совершены из автомата ВАЛ - бесшумной винтовки, состоящей на вооружении российских спецподразделений.

Напомним, 75-летнего Аслана Усояна ранили 16 января в центре Москвы. Позже мужчина скончался в реанимации. При покушении на Усояна также получила ранения случайная прохожая. Она была госпитализирована.

Преступление было совершено около 14:30 в районе дома 52 на Поварской улице, когда Усоян выходил из ресторана "Каретный двор". По данным правоохранительных органов, в мужчину выстрелили с крыши Дома Киноактера.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям 105 УК РФ (убийство) и 222 УК РФ (незаконный оборот огнестрельного оружия). Рассматриваются различные версии убийства, в том числе связанные с криминальной деятельностью потерпевшего.

Аслан Усоян, более известный под именем Дед Хасан - один из самых влиятельных российских "воров в законе" за последнее десятилетие. Впервые был осужден в 19 лет. Покушения на него совершались неоднократно. Последний случай произошел в 16 сентября 2010 года на Тверской улице. Усоян был ранен выстрелом в живот. Тогда источники сообщили, что Дед Хасан скончался, однако позже выяснилось, что он жив.

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