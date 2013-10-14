Коммунальщики привели в порядок территории в Западном Бирюлево

Фото: ИТАР-ТАСС

В результате массовых беспорядков в районе Западное Бирюлево задержаны почти 400 человек, шестеро полицейских пострадали. В настоящий момент правоохранители изучают фото- и видеоматериалы с места происшествия. Что касается торгового центра "Бирюза", который накануне штурмовала разъяренная толпа, требующая наказать убийц Егора Щербакова, то 14 октября комплекс планируют открыть для посетителей. Об этом рассказали охранники ТЦ.

Как сообщил корреспондент телеканала "Москва 24", утром в понедельник в Западном Бирюлево достаточно спокойно. Уцелевшие витрины торгового центра заклеены картоном, осколки стекол убраны с тротуара, в районе больше дежурят наряды полицейских, отменен объявленный ранее план "Вулкан".

13 октября несколько сотен человек собралось у ТЦ "Бирюза" в Бирюлево около четырех часов дня. Они требовали раскрыть убийство москвича в Востряковском проезде.

Люди перекрыли проезжую часть улицы Подольских Курсантов. Они двигаются по направлению к овощебазе, где, по их мнению, мог работать предполагаемый убийца. Ситуация находится под контролем сотрудников полиции.

Изначально акция планировалась как мирный сход, однако, она переросла в беспорядки. Полиция возбудила уголовное дело по статье "хулиганство".

Родственники погибшего Егора Щербакова высказались против происходящих массовых беспорядков, отметив, что данные действия граждан могут помешать розыску преступника.

По неподтвержденной информации Щербакова убил мигрант, который торговал шаурмой в районе Орехового бульвара.

Напомним, в ночь с 9 на 10 октября 2013 года 25-летний Егор Щербаков и его девушка возвращались домой. Около подъезда их дома на Востряковском проезде к молодым людям подошел неизвестный мужчина и в ходе завязавшегося конфликта нанес Щербакову удар ножом. От полученного ножевого ранения молодой человек скончался на месте, а подозреваемый скрылся с места преступления.