Пособнику убийц столичного полицейского предъявили обвинение

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Столичные следователи предъявили обвинение Руслану Парсилаеву, который помогал скрываться убийцам полицейского, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Москве.

По версии следствия, в период с октября по ноябрь 2015 года мужчина, зная, что фигуранты дела Заур Хамутаев и Азамас Шихавов находятся в федеральном розыске в связи с посягательством на жизнь инспектора ППСП, а также являются участниками Бабаюртовской диверсионной группы, оказывал им помощь и содействие.

В частности, Парсилаев скрывал своих знакомых от правоохранительных органов, предоставлял им место для проживания, продукты питания, средства транспорта и связи.

Он обвиняется в пособничестве в деятельности незаконного вооруженного формирования, следствие уже обратилось в суд с ходатайством об аресте обвиняемого.

Напомним, 6 ноября на юго-востоке Москвы сотрудники полиции остановили для проверки документов троих граждан. Один их них неожиданно выстрелил в полицейского и скрылся. Пострадавшего доставили в больницу, но спасти его не удалось.

Двое подозреваемых по делу объявлены в розыск. За информацию об их местонахождении заплатят 3 миллиона рублей.