Пособнику убийц столичного полицейского предъявили обвинение

Столичные следователи предъявили обвинение Руслану Парсилаеву, который помогал скрываться убийцам полицейского, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Москве.
По версии следствия, в период с октября по ноябрь 2015 года мужчина, зная, что фигуранты дела Заур Хамутаев и Азамас Шихавов находятся в федеральном розыске в связи с посягательством на жизнь инспектора ППСП, а также являются участниками Бабаюртовской диверсионной группы, оказывал им помощь и содействие.
В частности, Парсилаев скрывал своих знакомых от правоохранительных органов, предоставлял им место для проживания, продукты питания, средства транспорта и связи.
Он обвиняется в пособничестве в деятельности незаконного вооруженного формирования, следствие уже обратилось в суд с ходатайством об аресте обвиняемого.
Напомним, 6 ноября на юго-востоке Москвы сотрудники полиции остановили для проверки документов троих граждан. Один их них неожиданно выстрелил в полицейского и скрылся. Пострадавшего доставили в больницу, но спасти его не удалось.
Двое подозреваемых по делу объявлены в розыск. За информацию об их местонахождении заплатят 3 миллиона рублей.
