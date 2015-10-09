Форма поиска по сайту

09 октября 2015, 16:05

Происшествия

Задержаны подозреваемые в убийстве на платформе Есино

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Сотрудники транспортной полиции задержали двоих подозреваемых на платформе Есино на территории Московской области, сообщает пресс-служба УТ МВД по ЦФО.

Труп на станции был найден в сентябре этого года. По заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть наступила в результате получения многочисленных телесных повреждений.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции на станции Москва- Курская задержали 35-летнего уроженца Саратовской области, ранее судимого за аналогичное преступление, и 42-летнего уроженца Владимирской области, неоднократно судимого за совершение тяжких преступлений.

Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".

