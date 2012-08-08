В центре Москвы застрелили мужчину

Житель Москвы убит выстрелом в голову в подъезде его дома, передает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах столицы.

Во вторник в подъезде дома 10 по Малому Левшинскому переулку обнаружено тело мужчины 1959 года рождения, жившего в этом доме. "Преступник выстрелил ему в голову", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что жертву нападения нашли примерно через десять минут после совершенного преступления.

Уголовное дело возбудили по статье "убийство". В настоящее время выясняются обстоятельства преступления.