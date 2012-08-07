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Происшествия

07 августа 2012, 14:16

Вступил в силу приговор участнику банды Цапка

убийства Верховный суд криминал суды разбой Генеральная прокуратура РФ жизнь в мире

ИТАР-ТАСС

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ завершила рассмотрение материалов дела Вячеслава Рябцева. В итоге высшая судебная инстанция поддержала предыдущее решение в отношении члена банды Цапка.

Как сообщается на официальном сайте Генпрокуратуры РФ, 12 апреля 2012 года Краснодарский краевой суд признал Рябцева виновным в целом ряде преступлений. Незаконные действия были совершены им по статьям Уголовного кодекса РФ № 105 (убийство, покушение на убийство и приготовление к убийству), 209 (бандитизм), 162 (разбой), 166 (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения), 167 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) и 222 (незаконный оборот оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств).

Судом было установлено, что Рябцев более 10 лет являлся участником организованной вооруженной группы "Цапок". Банда совершала тяжкие и особо тяжкие преступления в Краснодарском крае и Ростовской области. Преступную деятельность группы пресекли в ноябре 2010 года после убийства 12 лиц в станице Кущевской Краснодарского края. Рябцев принял участие в этом преступлении как пособник, предоставив членам банды жилье и оружие.

По совокупности совершенных преступлений осужденный был приговорен к 20 годам лишения свободы с отбыванием первых 10 лет в тюрьме, а вторых 10 лет – в исправительной колонии строгого режима. Также Рябцева приговорили к ограничению свободы на 2 года после выхода из тюрьмы.

В соответствии с позицией представителя Генеральной прокуратуры РФ приговор Вячеславу Рябцеву оставлен без изменений и вступил в законную силу.

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