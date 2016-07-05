Следователи объявили в розыск подозреваемого в убийстве девушки

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Следователи объявили в розыск москвича Германа Синякова, который подозревается в убийстве дочери своей сожительницы, сообщает пресс-служба столичного Следственного комитета.

Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела по факту убийства девушки в квартире на Открытом шоссе.

По версии следствия, днем 4 июля женщина, обеспокоившись, что не может дозвониться до своей дочери, вернулась с дачи, но дома ее не обнаружила. Возвращаясь из правоохранительных органов, где она написала заявление о пропаже дочери, женщина встретила своего 47-летнего сожителя с большой клетчатой сумкой. На просьбу показать содержимое мужчина бросил сумку и скрылся. Открыв ее, она обнаружила тело своей 23-летней дочери.

По предварительным данным, смерть девушки наступила от удушения. Назначены судебно-медицинские экспертизы.