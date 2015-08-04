Задержан подозреваемый в убийстве 7-летней давности

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в убийстве семилетней давности, сообщили m24.ru в пресс-службе столичного управления СКР.

По версии следствия, 18 октября 2008 года у входа в торговый центр на улице Красного маяка обвиняемый во время конфликта с ранее незнакомым молодым человеком нанес ему восемь ударов ножом. От полученных ранений потерпевший скончался.

Установить и задержать обвиняемого удалось во Владимирской области. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", решается вопрос об избрании меры пресечения.

Весной этого года СКР завел дело из-за убийства примерно 10-летней давности. 21 мая в следственные органы Московской области поступила информация об обнаружении тела в металлической бочке. Труп достали со дна и, как оказалось, он был замурован в бетон, причем причину смерти из-за давности события установить пока не удалось.