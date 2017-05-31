Форма поиска по сайту

31 мая 2017, 14:04

Опечатка Трампа в Twitter вызвала шквал насмешек в интернете

Фото: DPA/Olivier Douliery

Дональд Трамп сделал опечатку в одном из своих сообщений в Twitter, что вызвало бурную реакцию пользователей Сети, сообщает BBC.

Президент США написал: "Несмотря на постоянную негативную covfefe в прессе". Твит так и остался незаконченным и провисел в ленте более пяти часов. Предполагается, что Трамп хотел написать"coverage" (освещение в СМИ), однако пользователи соцсетей попытались найти свои варианты.

Переводчик Google определил, что слово covfefe имеет происхождение из самоанского языка, но свой вариант перевода не предложил. Неологизм появился на футболках и в многочисленных интернет-мемах. Кроме того, слово уже пополнило базу онлайн-словаря англоязычного сленга Urban Dictionary.

