В столице пройдет открытый детский турнир по хоккею

Фото: ТАСС

С 2 по 4 мая в столице пройдет открытый турнир по хоккею для детей "Кубок Гризли Весна-2015". За победу поборются 36 команд из разных уголков страны, сообщают организаторы.

Участники представляют Москву, Санкт-Петербург, Казань, Ярославль, Ульяновск, Пензу, Уссурийск, Свердловскую область и другие регионы России. Четыре команды приедут из других стран - Белоруссии и Латвии.

Соревнования пройдут на трех ледовых аренах - "Центральный", "Созвездие" и "Русь". За три дня будет сыграно 100 матчей.

Стоит отметить, что турнир проводится уже во второй раз. Прошлой весной в нем приняли участие 10 команд.

Таким образом, в этом году на лед выйдут почти в четыре раза больше юных хоккеистов, чем в прошлом. Организаторы заявляют, что основной целью турнира является создание ежегодного мероприятия уровня лучших детских хоккейных турниров Европы.