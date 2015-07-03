"Гараж" онлайн: турнир по пинг-понгу на фоне инсталляций Риркрита Тиравании

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

4 июля в новом здании Музея современного искусства "Гараж" состоится турнир по пинг-понгу, организованный совместно с Ping Pong Club Moscow.

Мероприятие проходит в рамках выставки современного аргентинского художника Риркрита Тиравании "Завтра – это вопрос?". Мастер инсталляций предлагает гостям не только посмотреть на экспонаты, но и сыграть на их фоне в пинг-понг. Мероприятие задумано в первую очередь не как спортивное, а как культурное. В турнире примут участие сорок человек, победители получат специальные призы от Музея современного искусства "Гараж".

Смотрите прямую трансляцию на этой странице в 18.00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.