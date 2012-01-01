Эксперт Мигунов назвал стоимость путешествия в автодоме по России

Отдых в "доме на колесах" – один из любопытных вариантов на предстоящее лето. Путешественников привлекает возможность посмотреть несколько интересных локаций за одну поездку и при этом не ютиться в палатках. Москва 24 выяснила, что нужно знать перед поездкой и как на ней сэкономить.

Растущая популярность

Для путешествия на колесах есть два варианта – прицеп (он же трейлер), который крепится к машине, и полноценный автодом. Внутри – все необходимое для комфортной поездки, в частности душ, туалет и место для отдыха, рассказал Москве 24 член правления Общенациональной Ассоциации автомототуризма и караванинга Максим Мигунов.

"Для большой же компании лучше подойдет именно автодом: в нем могут спать до шести человек", – подчеркнул он.

По его словам, для таких путешествий россияне чаще всего выбирают Дагестан, Карелию, Алтай, Казань и Башкирию, а также озеро Байкал. При этом спрос на автомобильный вид отдыха по РФ растет с каждым годом, в том числе из-за развития внутреннего туризма в условиях закрытия границ по ряду направлений, заявил эксперт.





Максим Мигунов член правления Общенациональной Ассоциации автомототуризма и караванинга Есть все основания полагать, что в ближайшие 10 лет у нас сильно вырастет спрос на такой отдых. На сегодняшний день в России уже насчитывается порядка 20 тысяч зарегистрированных автодомов и прицепов.

По словам эксперта, каких-либо ограничений для таких путешествий нет: парковаться можно где угодно, главное, не создавать препятствий для других автомобилей. Обычно водителю достаточно прав категории B, однако есть и исключения, подчеркнул Мигунов.

"Все самоходные автодома весят до 3,5 тонны, поэтому требуют категорию B. На небольшие прицепы тоже дополнительного разрешения не нужно, главное, чтобы его можно было прикрепить на фаркоп к машине. Если же он тяжелый и общая масса сцепки превышает 3,5 тонны, нужна уже категория прав BE", – пояснил Мигунов.

В мае Михаил Мишустин утвердил концепцию развития автомобильного туризма до 2035 года. Ее основные цели – создание комфортных и безопасных условий для подобных путешествий и строительство необходимой инфраструктуры, повышение доступности мест для путешествий и качества услуг в дороге. При этом Мишустин подчеркнул, что для удобства туристов нужно развивать не только основные трассы, но и небольшие дороги с отелями, заправками, мобильной связью и парковками.

Нюансы в пути

При выборе маршрута необходимо помнить: в поездке могут возникнуть сложности на бездорожье. Это связано с тем, что автодома приравниваются к "шоссейным" машинам, подчеркнул Максим Мигунов. Также нужно учитывать габариты транспорта: чаще всего его длина составляет шесть метров, а минимальная высота – три.

Эксперт предупредил, что путешествие в автодоме кардинально отличается от гостиничного, ведь заботиться о состоянии машины, уборке и готовке придется самостоятельно. Кроме того, до поездки нужно изучить работу канализации и газового оборудования.

"Перед сдачей автодома в аренду специалисты проводят инструктаж, показывают работоспособность всех внутренних систем, начиная с плиты и холодильника, заканчивая газовой системой отопления и туалетом. Рассказывают, как пользоваться душем, как разложить кровать, как подключить и слить воду", – поделился Мигунов.





Максим Мигунов член правления Общенациональной Ассоциации автомототуризма и караванинга В устройстве канализации ничего сложного нет. В туалете установлена биокассета, которая используется во многих автономных домах. Как только в ней накопились отходы, содержимое нужно выливать в канализацию на заправках или мойках, которых сейчас огромное количество по всей России. После надо добавить в биокассету специальное средство и можно продолжать пользоваться.

Эксперт также рекомендовал заранее позаботиться о запасном плане на случай непредвиденных ситуаций. Если хочется сделать путешествие более комфортным, можно посмотреть на маршруте кемпинги – лагеря для автотуристов. Там, как правило, есть туалет, вода, душ и электричество, объяснил специалист.

Что по ценам?

Плюс автомобильного отдыха не только в том, что можно останавливаться в живописных местах и устраивать пикники по пути. Еще один важный момент – возможность сэкономить, указал Максим Мигунов.

По его оценке, стоимость аренды прицепа в летний сезон начинается от двух тысяч рублей в сутки, а автодома – от 15 до 23 тысяч. Первый вариант популярен среди студентов и желающих поберечь деньги, второй – более дорогой и комфортный – выбирают люди старше 30 или семьи с детьми.





Максим Мигунов член правления Общенациональной Ассоциации автомототуризма и караванинга При этом чем больше дней арендуешь, тем дешевле. Поэтому полноценный автодом на шестерых может стоить около 18 тысяч рублей в сутки, и тогда отдых на 12–14 дней на такой машине обойдется примерно в 200–250 тысяч. Зато по комфорту и внутреннему убранству все будет сопоставимо с отелем три и четыре звезды без питания либо с апартаментами.

Если же захотелось приобрести прицеп для отдыха на колесах, стоимость новой модели варьируется от 500 тысяч до 1,5 миллиона рублей. А вот полноценный "дом на колесах" будет стоить 5–10 миллионов, заключил Мигунов.