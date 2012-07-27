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Общество

27 июля 2012, 18:55

В Московской области станет доступен экотуризм

туризм Подмосковье экодеревни

ИТАР-ТАСС

В Подмосковье с начала 2013 года начнут строить экодеревни, где желающие могут провести время в русской деревне – жить в избе, спать на русской печи, подоить корову, попробовать национальную кухню и принять участие в фольклорных праздниках. Об этом пишет газета "Известия".

Экодеревни должны привлечь к себе много туристов, считает заместитель областного министра физкультуры, спорта, туризма и работы с молодежью Олег Жолобов. Он отметил, что у каждой деревни будет своя особенность - по мотивам событий, эпох или промыслов, какая именно - выберут регионы или частные инвесторы, на деньги которых и планируется строительство.

Экотуризм набирает популярность во всем мире, обгоняя остальные виды отдыха. Сейчас на его долю приходится 20% общего объема мирового туризма. В России главными центрами экотуризма пока остаются Алтай, Камчатка, Урал и заповедные подмосковные леса.

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