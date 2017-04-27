Фото: YAY/ТАСС

Электронная виза появится в Египте 1 июня, сообщает издание Egypt Independent.

Впредь туристам необходимо будет заполнить электронную форму, после чего власти страны одобрят заявление и копия разрешительного документа будет отправляться на электронную почту.

По словам министра туризма Египта Мухаммеда Яхъя Рашида, благодаря введению электронного документа значительно упростится процесс прохождения таможенного контроля в аэропортах.

Чиновник рассказал, что это поможет также разгрузить сотрудников служб безопасности в воздушных терминалах.