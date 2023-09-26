Названы десять интересных мест для осенних прогулок недалеко от Москвы

Аномально теплая осень продолжает радовать жителей столицы. Сухая погода позволяет продлить сезон путешествий и отправиться за город за новыми впечатлениями. Спросили у сервисов "Туту.ру", "2ГИС" и OneTwoTrip об интересных локациях недалеко от Москвы, которые идеально подойдут для поездки на машине в осенние выходные.



Знаменская церковь в Дубровицах

Фото: Москва 24/Виктория Виатрис

В сервисе путешествий "Туту.ру" рассказали, что любителям открывать для себя новые места стоит посетить церковь Знамения Пресвятой Богородицы. Она находится в подмосковном поселке Дубровицы и поражает воображение своим великолепием. Это уникальный памятник архитектуры, который был возведен на рубеже 17–18-го веков. Сама церковь выполнена в нетипичном для русского храмового зодчества стиле барокко, ее фасады украшают скульптуры святых и ангелов. Чтобы добраться из центра Москвы на авто до этой локации, потребуется чуть больше часа.

Стоимость посещения – бесплатно. Туристы могут сходить на службу или же осмотреть церковь в составе экскурсионной группы. При этом попасть в находящуюся по соседству усадьбу не получится. Она закрыта для посещения.



Парк птиц "Воробьи"

Фото: vk.com/Парк птиц "Воробьи"

Локация считается самым большим парком птиц в стране. Она расположена в Калужской области в селе Совхоз "Победа". Здесь можно увидеть певчих птиц, фазанов, павлинов, страусов, попугаев и не только. Посетителей также ждут животные со всего мира, среди которых обезьяны, еноты, рыси и вараны. После прогулки можно зайти в кафе "Пеликан" на территории и заказать омлет из страусиного яйца. Правда, стоит помнить, что порция рассчитана на семь человек. Из столицы до парка птиц "Воробьи" можно доехать примерно за два часа.

Стоимость посещения для взрослых: 400 рублей – в будни и 600 рублей – в выходные. Для детей, пенсионеров и других льготных категорий – 150 рублей. Дошкольников пропускают бесплатно вместе со взрослыми, купившими билет.



Музей-заповедник "Остафьево" – "Русский Парнас"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Локация, расположенная в Новомосковском административном округе в селе Остафьево, имеет богатую историю. Усадьба была построена князем Андреем Вяземским на рубеже 18–19-го веков. В ней гостили такие видные деятели искусства, как Александр Пушкин, Иван Тургенев и Александр Грибоедов. В свою очередь, историк Николай Карамзин прожил в Остафьеве целых двенадцать лет во время работы над "Историей государства Российского". На сегодняшний день усадьба представляет собой музей, где для посетителей постоянно организовывают выставки и концерты. Кроме того, желающие могут погулять по живописному парку. Добраться до усадьбы из центра столицы на авто получится примерно за 45 минут.

Стоимость посещения музея составляет 300 рублей (дополнительно необходим билет в парк), парка – 100 рублей. Для тех, у кого есть "Пушкинская карта", предусмотрены скидки.



Музей-усадьба "Горки"

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Красивая усадьба 19-го века находится в подмосковном поселке Горки Ленинские. До наших дней дошел не только ее облик, но и интерьеры. После Октябрьской революции здесь жил и трудился Владимир Ленин. Этим во многом и объясняется высокая сохранность усадьбы. Сегодня гости "Горок" среди прочего могут посетить кабинет Ленина, посвященный ему научно-культурный центр, а также Музей крестьянского быта. Кроме того, посмотреть на роллс-ройс, которым пользовался вождь пролетариата. На авто из Москвы дорога до локации займет 45 минут.

Стоимость посещения музея-усадьбы – 600 рублей для взрослых. Для пенсионеров, детей и членов многодетных семей – 350 рублей. Для маленьких посетителей до шести лет вход бесплатный.



Арт-усадьба "Веретьево"

Локация находится в подмосковной деревне Веретьево и привлекает своей атмосферностью. Усадьба расположена на территории бывшего пионерлагеря. Гости могут прогуляться в парке, который в 2022 году получил международную архитектурную премию, и увидеть арт-объекты архитектора и художника Александра Бродского. Здесь же есть тематические библиотеки, где приятно остановиться и почитать книгу. Кроме того, на территории усадьбы живут олени, кролики и другие животные, которых разрешено кормить. Приехать в Веретьево можно на день или остаться на все выходные, забронировав один из домиков. Добраться до усадьбы из центра Москвы на машине получится за два часа.

Стоимость посещения для взрослых без проживания – 1 000 рублей, для детей от 7 до 12 лет – 500 рублей. Для юных гостей до семи лет – бесплатно.



Парк Малевича

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Локация открылась в 2020 году и уже успела многим полюбиться. Минувшим летом эксперты выставки "АРХ Москва" включили ее в список лучших общественных пространств страны. Сам парк находится в подмосковной деревне Раздоры. Свое название в честь российского авангардиста он получил неслучайно. Автор знаменитого "Черного квадрата" Казимир Малевич часто бывал в соседней деревне Немчиновке. Посетители парка смогут познакомиться с современным искусством, в частности с различными арт-объектами. Например, на входе гостей встречает разделенный пополам зеркальный куб, отсылающий к самой известной работе художника. Добраться до локации из центра Москвы на машине можно примерно за 40 минут.

Стоимость посещения – бесплатно.



Поселок Кратово

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В свою очередь, в "2ГИС" посоветовали москвичам в осенние выходные посетить поселок Кратово. Он расположен в Раменском городском округе Московской области. Сама локация считалась престижной для отдыхающих еще с 19-го века. В свое время здесь жили поэт Булат Окуджава, писатель Михаил Зощенко, а также режиссер Сергей Эйзенштейн.

Сегодня туристы приезжают в поселок, чтобы погулять на природе, увидеть Кратовский пруд с мраморным мостом и покормить уток. Местом притяжения является и расположенная здесь детская железная дорога (ДЖД). Она считается одной из первых, появившихся в СССР. Однако стоит учитывать, что все должности на ДЖД занимают подростки. Поэтому она работает только летом. Добраться до Кратова из центра столицы на авто можно примерно за два часа.

Стоимость посещения – бесплатно.



Поселок Переделкино

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Локация находится в Новомосковском административном округе и в первую очередь ассоциируется с писательским дачным поселком, который появился здесь в 1930-х годах. Гости могут посетить отреставрированный дом творчества с фотогеничной библиотекой и ретрообщепитом, а также сходить на различные экскурсии. Например, заглянуть в дома-музеи поэтов Бориса Пастернака, Булата Окуджавы и Корнея Чуковского. Также у туристов есть возможность взглянуть на летнюю резиденцию Патриарха Московского и всея Руси и церковь Святого Игоря Черниговского, украшенную нарядными куполами. Из центра столицы на авто до поселка получится добраться чуть больше чем за два часа.

Стоимость посещения: экскурсии по писательскому городку стоят 1 200 рублей для взрослых и 200 рублей – для детей до 14 лет. Предусмотрены льготы для пенсионеров, многодетных семей и людей с инвалидностью. Вход в дома-музеи без экскурсии обойдется в 200 рублей для взрослых и будет бесплатным для детей до 16 лет.



Музей-заповедник "Мураново"

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

В сервисе для планирования путешествий OneTwoTrip порекомендовали посетить музей-заповедник "Мураново". Здесь можно посмотреть главный усадебный дом, флигель, кучерскую, церковь Спаса Нерукотворного и другие строения. В собрании музея имеется коллекция живописи, старинной мебели, а также фарфора и фаянса. Кроме того, у посетителей есть возможность прогуляться по парку среди вековых деревьев. Локация находится в Пушкинском районе Московской области. На авто из центра Москвы сюда можно добраться примерно за полтора часа.

Стоимость посещения: входной билет на территорию музейного парка – 50 рублей, в выставочный зал – 100 рублей. Экскурсия по экспозиции усадебного дома – 400 рублей в будние дни и 450 – в выходные.

Музей-заповедник "Абрамцево"

Эта локация расположена недалеко от Сергиева Посада и представляет собой комплекс памятников архитектуры 18-го и 19-го веков с живописным парком. С момента постройки здесь непрерывно кипела творческая жизнь. Например, именно в Абрамцеве писатель Сергей Аксаков создал любимую многими сказку "Аленький цветочек". Кроме того, усадьбу посещали классики отечественной литературы Иван Тургенев и Николай Гоголь. Здесь же жили художники Илья Репин, Валентин Серов и Михаил Врубель, а Виктор Васнецов написал картины "Аленушка" и "Три богатыря". В коллекции музея имеется более 25 000 экспонатов. На машине из центра Москвы путь до усадьбы занимает примерно полтора часа.

Стоимость посещения главного усадебного дома – 450 рублей, парка – 60 рублей. Билет на все экспозиции, кроме усадебного дома, можно приобрести за 500 рублей. Предусмотрены скидки для льготников.

