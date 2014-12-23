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Общество

23 декабря 2014, 17:30

Вокруг земного шара: один год из жизни москвича-путешественника

туризм путешествия туристы читать Петр Коренев

Шотландский берег. Фото из личного архива Петра Коренева

Остается несколько дней до того, как 2014 год полностью уйдет в прошлое, уступив место новому - 2015. Уходящий год был богат на события, повлиявшие на жизнь москвичей. Мы решили опросить представителей разных профессий, как прошел их 2014 год. И в первом материале расскажем о том, что изменилось для путешественников, на примере одного из них - столичного жителя Петра Коренева.

Когда-то еще в советское время путешественников на бескрайних просторах страны было очень мало. Трудности с выездом за границу и отсутствие сколько-нибудь свободной конвертации советского рубля сделали путешествия практически недоступными. А по выходным вся страна собиралась у голубых экранов смотреть "Клуб путешественников" про далекую и такую недоступную Аргентину и солнечную Ямайку.

Сейчас все по-другому, но профессиональных путешественников в России все равно мало.

В Сербии. Фото из личного архива Петра Коренева

"За этот год я посетил 16 стран, - рассказывает Коренев. - В некоторых из них побывал несколько раз. В моем "списке-2014": Англия, Франция, Швейцария, Вьетнам, Сербия, Молдавия, Португалия, Казахстан, Шотландия, Северная Ирландия, Индия, Непал, Германия, Бельгия, Люксембург и Литва".

Нелюбовь к мишкам

"В Великобритании наверное, очень не любят плюшевых мишек. А может декор у них такой... Своеобразный, что ли.

Вот это Глазго. Мишку к забору прислонили, плюшевого. И чем провинился, бедный. А ведь схожую картину я наблюдал два года назад в Суонси.

Хотя... Может быть, мишка на заборе в Великобритании - это какой-то символ? Пока данных еще недостаточно, но в следующих путешествиях узнаю".


Первое с чем сталкивается путешественник - не урбанистические красоты или потрясающие пейзажи, а местные нравы. Можно долго рассказывать о красотах Тракайского замка в Литве или о скалистых берегах Шотландии, но первое, что бросается в глаза: привычки людей. Трудно поверить, но в Бельгии местные жители почему-то любят купаться в море в резиновых сапогах. В Литве очень суровые православные церкви: вытащишь мобильник - сразу выгонят. А в пунктуальной Германии, где тот самый пресловутый орднунг - врут даже часы на городских ратушах.

Уже затем идут достопримечательности. Например, такие как Красный форт в Дели. Ему без малого 400 лет, был заложен еще в эпоху Великих Моголов. Форту пришлось пережить несколько драматичных моментов истории Индии - в 1783 году его захватили сикхи, а спустя три четверти века - сипаи.

Красный форт. Фото из личного архива Петра Коренева

Та попытка избавиться от владычества Англии не оказалась успешной - британские колониальные войска совместно с наемниками разбили сипаев и установили контроль над Красным фортом, а заодно и над Дели.

Индийские крысы

"Все думают, что священные животные в Индии - коровы. Правильно, коровы. Но когда я был в Агре, то поразился количеству крыс. Жирные, откормленные, бегают всюду, ничего и никого не стесняются. Видимо, живут лучше, чем сами индийцы. Но я с крысами связываться не стал.

Кстати, угадайте, сколько здесь крыс на фото с железнодорожного вокзала Агры? Не поверите, больше сотни. Видно их, правда, плохо".


Путешественников из России везде принимают радушно. "Практически везде, где я был, мало кого волновал вопрос, откуда именно я приехал. В первую очередь, отношение проявляется к человеку, а его гражданство вторично. Есть, конечно, и исключения, например, в Сербии, когда узнают, что ты из России, стараются встретить тебя как можно гостеприимнее", - рассказывает Петр.

По его словам, снижение курса рубля серьезно ударит по путешественникам. "Все бюджеты увеличатся, а самое главное - их становится трудно прогнозировать. Но унывать не стоит, будем искать новые направления, варианты, принципы путешествий. Ведь за черной полосой всегда следует белая. На мой взгляд, сейчас возрастет интерес к путешествиям по России, которые раньше казались дорогими. Белое море, Байкал, Камчатка, Владивосток - вот куда я хочу съездить в ближайшее время", - добавил путешественник.

Фото из личного архива Петра Коренева

Отметим, что из-за падения рубля серьезные проблемы испытали выезжающие за границу. Стоимость поездки для них существенно выросла. 16 декабря за 1 доллар на бирже давали 80 рублей, а за евро - 100 рублей. Затем российская валюта начала укрепляться и отыграла часть "потерь".

А официальный курс доллара на 24 декабря составил 54,56 рубля, а евро - 66,75 рубля.

Василий Макагонов

Сюжет: Итоги года: москвичи о 2014-м

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