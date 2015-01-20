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Общество

20 января 2015, 20:08

Россиянам осложнили въезд во Вьетнам

туризм визы Вьетнам МИД России безвизовый въезд

Фото: ТАСС/Валентин Соболев

С 1 января 2015 года граждане России могут въезжать во Вьетнам без визы на срок до 15 дней, при этом с даты предыдущего выезда из страны должно пройти не менее 30 суток, сообщает пресс-служба МИД России.

Для безвизового въезда в страну понадобится загранпаспорт действительный не менее шести месяцев.

Безвизовый режим для россиян во Вьетнам действует с 2009 года, однако ранее не оговаривалось ограничение на въезд в страну сроком на 30 дней. Новый закон вступил в силу с начала года.

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В МИДе уточняют, что в случае необходимости повторного въезда во Вьетнам до истечения тридцатидневного периода, следует получить визу в одном из консульских учреждений республики за рубежом.

В январе-сентябре 2014 года российский турпоток во Вьетнам увеличился на 28,5% - до 264,8 тысячи человек. Всего за девять месяцев прошлого года страну посетили свыше 6 миллионов иностранных туристов, что почти на 12% превышает показатель 2013 года.

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