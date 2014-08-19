По московским меркам: Тысячи метров шопинга

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Шопинг давно стал одним из самых популярных вариантов времяпрепровождения в мегаполисах. Однако, приходя сегодня в торговый центр, мы нацелены не только и не столько на покупки, сколько на интересный досуг. Самым масштабным по общей площади торговым центром Москвы является один из двух торгово-развлекательных комплексов "Vegas" - тот, что был открыт в 2010 году и расположился на 24-м километре МКАД в районе пересечения с Каширским шоссе. Общая площадь здания составляет около 400 тысяч квадратных метров, почти половина из которых отведена под торговые залы.

Фото: facebook.com/VegasMall

Оправдывая свое название, разнообразием предлагаемых развлечений этот молл напоминает американский город Лас-Вегас. Под его крышей магазины, которых здесь более трехсот, соседствуют с парком экстремальных аттракционов, где есть и восемнадцатиметровое колесо обозрения, и пещера приключений, и даже башня падения. Интерьер разбит на четыре зоны, различные по оформлению. Это и восточный Bazaar, и ночная неоновая улица Ginza с дорогими бутиками, и изобилующая разнообразием ювелирных изделий Gold Street, и квартал для модников и модниц Fashion Avenue. Интересно, что для каждой зоны подобрана своя музыка, соответствующая ее атмосфере.

В остальном мире концепцией и огромной площадью, кроме знаменитого Dubai Mall, отличается торговый центр в городе Чэнду в Юго-Западном Китае. Он носит название New Century Global Center и занимает 1,7 миллионов квадратных метров. Это практически целая страна: совсем немного не хватает торговому центру до размеров Монако. Помимо традиционных магазинов, ресторанов и кинотеатров, посетители могут обнаружить здесь средиземноморскую деревню и пиратский корабль, побывать в аквапарке и на искусственном пляже, да к тому же погреться под искусственным солнцем.