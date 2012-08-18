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Общество

18 августа 2012, 23:07

Московские отели оказались самыми дорогими в мире

туризм рейтинги бизнес отели

ИТАР-ТАСС

Московские отели вновь оказались самыми дорогими в мире. Об этом свидетельствуют результаты маркетингового исследования, проведенного британской туристической компанией Hogg Robinson. Российская столица лидирует в этом списке из 50 городов мира восьмой год подряд.

По данным за первое полугодие, средняя стоимость проживания в московской гостинице международного класса составила 258 фунтов (405 долларов) в сутки с человека, сообщает ИТАР-ТАСС. При этом по сравнению с прошлым годом номера подешевели – правда, всего на один процент.

На втором месте в рейтинге оказалась экономическая столица Нигерии Лагос (217 фунтов, или 340 долларов). Третье и четвертое места заняли два швейцарских города, Женева и Цюрих – 215 и 211 фунтов соответственно. И если лидерство швейцарских городов объясняется высоким уровнем жизни в стране, то дороговизна отелей в богатой нефтью Нигерии имеет противоположное объяснение: посетители, представляющие международные нефтяные компании, выбирают дорогие отели с надежной охраной в целях собственной безопасности.

На пятом месте расположился бразильский город Рио-де-Жанейро, в котором можно снять номер в среднем за 204 фунта (320 долларов).
На шестом – Нью-Йорк (203 фунта, или 318 долларов). Седьмое место занимает Сидней – (198 фунтов/310 долларов), восьмое – Гонконг (194 фунта /304 доллара), девятое – уступивший на один фунт Париж, а замыкает первую "десятку" Вашингтон (!91 фунт /299 долларов).


Из других мировых столиц можно отметить Токио с его 14-м местом (177 фунтов, или 277 долларов), Рим – с 19-м (167 фунтов/261 доллар), Лондон – с 21-м (164 фунта, или 257 долларов). Столица Китая обогнала по дороговизне Берлин – у них 33-е и 36-е места соответственно.

Отметим, что номер в стамбульской гостинице оказался на один фунт дороже лондонского, а британской столице на два фунта уступил Дубай.

На 38-й строчке рейтинга расположилась Барселона, в которой номер обойдется в среднем в 112 фунтов (175 долларов). Замыкает список столица Северной Ирландии Белфаст – здесь стоимость номера составляет 87 фунтов, или136 долларов.

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