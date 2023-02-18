Космический туризм: как побывать на месте падения метеоритов

15 февраля Челябинск отметил десятую годовщину падения метеорита. Это событие прославило город, и местные власти сделали его еще одной туристической фишкой. Впрочем, это не первый подобный пример: практически к каждому месту падения метеорита уже протоптали дорогу путешественники. Рассказываем о самых известных из них.

Челябинский метеорит

Несмотря на придуманное журналистами название, над уральским городом небесное тело лишь красиво пролетело. По факту оно упало в озеро Чебаркуль. На берегу есть краеведческий музей, где хранится обломок метеорита весом около 4 килограммов. Сотрудники любят рассказывать историю, как, взвешивая камень в очередной раз, обнаружили, что он прибавил в массе около 5 граммов. Научного объяснения этому явлению пока не нашлось.

Кусок метеорита расположен под стеклом, но трогать его разрешают за отдельную плату. На берегу озера стоит небольшая стела в память о метеорите, а рядом с ней – небольшая крепость, стилизованная под первое поселение в этих краях.

Любопытно, но посещение Чебаркуля не включено в туристический маршрут, который получил название "Челябинск: к нам прилетают даже метеориты". Во время четырехдневного тура путешественники, кроме столицы региона, увидят Миасс, Златоуст и Сатки. Погуляют по Карагайскому карьеру, национальному парку "Таганай" и озеру Тургояк, которое называют "младшим братом" Байкала.

Метеорит, а точнее осколок весом около 500 килограммов, туристы тоже увидят – он хранится в Государственном историческом музее Южного Урала. Но в целом маршрут рассчитан на знакомство не с гостем из космоса, а с промышленной историей региона, его природой и гастрономией. Жаркое из косули, пирожки с редькой и черемуховый торт уже однозначно стоят того, чтобы сюда съездить.

Как добраться и сколько стоит: туры "Челябинск: к нам прилетают даже метеориты" отправляются примерно раз в месяц. Четыре дня и три ночи обойдутся от 21 600 рублей с человека. Билеты из Москвы до Челябинска обойдутся от 8 100 рублей за прямой рейс туда и обратно. До Чебаркуля из Челябинска ходят электрички, в пути придется провести 1–1,5 часа. Стоимость билетов – от 240 рублей в одну сторону.

Тунгусский метеорит

Этот феномен вызывает множество споров и остается загадкой по сей день. Утром 30 июня 1908 года над Центральной Сибирью пролетел огромный огненный шар и взорвался на высоте 5–10 километров. Полет неведомого небесного тела сопровождался землетрясением и воздушной волной. В результате взрыва были повалены деревья и выбиты окна в домах, которые находились в сотнях километров от эпицентра. А в небе еще несколько дней после падения метеорита наблюдалось странное свечение.

Сегодня территория, где был эпицентр взрыва, называется Тунгусским заповедником. Сюда съезжаются множество исследователей со всего мира, но и обычные туристы тоже могут прикоснуться к этой загадочной истории.

Экскурсии по местам, связанным с Тунгусским метеоритом, обычно начинаются в Красноярске. Организацией подобных путешествий занимаются многие местные туроператоры. Добраться до места падения метеорита можно или пешком (около 47 километров с множеством спусков и подъемов), или на вертолете. В первом случае будет довольно экстремально, физически трудно и с обилием комаров, а во втором – дорого.

Маршруты обычно длятся от 5 до 14 дней. В туры включено посещение села Ванавара, где во время падения метеорита располагалось стойбище местных охотников, тропы Кулика, по которой ходили первые исследователи этих мест, Чургимского водопада и других красот Тунгусского заповедника. Также получится посетить экспедиционную базу по изучению Тунгусского метеорита. За дополнительную плату – сплавы по рекам, рыбалка и ночевки в палатках (во время пеших походов другого варианта нет).

Как добраться и сколько стоит: недельный тур из Красноярска – от 150 000 рублей с человека, билеты из Москвы и обратно – от 10 500 рублей за прямой рейс.

Оханский метеорит

Еще один метеорит назвали в честь города в Пермском крае, где он упал 30 августа 1887 года. Небесное тело разбилось на множество частей и рассыпалось над самим Оханском и близлежащими селами. К счастью, никто не пострадал, хотя общий вес осколков превышал три тонны. Местные жители немедленно уверовали в целебную силу космических камней – на них молились и прикладывали к больным местам. А сегодня пермские власти хотят сделать метеорит туристическим брендом.

Туры к месту его крушения обычно короткие – можно съездить даже одним днем. За это время туристы увидят кратерную воронку, погуляют по заповеднику "Геологический памятник" и наберут святой воды на месте падения крупного осколка метеорита. Для любителей активного отдыха есть трехдневные туры на велосипедах с проживанием в кемпинге и купанием в реке Каме.

Как добраться и сколько стоит: туры отправляются из Перми, до Оханска нужно будет проехать около 70 километров по трассе. Билеты из Москвы до Перми – от 6 000 рублей за прямой рейс туда и обратно. Стоимость однодневной экскурсии – от 1 500 рублей с человека, трехдневного тура – от 4 000 рублей.

