Уложиться в бюджет: куда можно съездить за 160 тысяч рублей

На фоне роста доллара и евро за тур на двоих придется выложить около 160 тысяч рублей, рассказали в Ассоциации туроператоров России. Москва 24 расскажет о самых выгодных направлениях на конец лета – начало осени, которые укладываются в этот бюджет.

Турция

Несмотря на взлет доллара, этот курорт остается для россиян одним из самых недорогих. В Алании неделя в четырехзвездочной гостинице с системой "все включено" и собственным пляжем обойдется даже дешевле – от 105 тысяч рублей. То же самое, но уже в пятизвездочном отеле будет стоить от 123 тысяч. За счет "все включено" дополнительных затрат на отдых в Турции будет минимум.

Объединенные Арабские Эмираты

ОАЭ – дорогое направление для отдыха, но летом здесь низкий сезон. Поэтому в августе – сентябре сюда еще можно слетать за сравнительно небольшие деньги.

Например, за 120 тысяч рублей можно отдохнуть неделю вдвоем в пятизвездочном отеле в Шардже с собственным пляжем и спа-центром. Однако в цену будут включены только завтраки, если добавить еще и ужины, придется выложить не менее 147 тысяч. Неделя в Дубае в четырехзвездочном отеле с утренним приемом пищи обойдется от 135 тысяч на двоих, а в пятизвездочном – от 150 тысяч рублей. Ужины и предложения с системой "все включено" в бюджет уже не впишутся.

Египет

Летом в Египте не сезон: на улице стоит очень сильная жара. Однако это обстоятельство делает цены намного приятнее, чем зимой.

Отдохнуть неделю вдвоем в одном из четырехзвездочных отелях Хургады будет стоить от 115 тысяч рублей. В стоимость тура будут включены завтраки и ужины. При этом за 150 тысяч на двоих уже можно себе позволить пятизвездочный отель с собственным аквапарком и системой "ультра все включено". Это значит, что еда, напитки и вся сфера услуг будут доступны круглосуточно.

Таиланд

Здесь летом тоже низкий сезон: жарко, душно и дождливо, пусть даже не круглосуточно и не везде. В любом случае цены в Таиланде ниже, чем зимой.

В Паттайе провести неделю вдвоем в трехзвездочном отеле обойдется от 134 тысяч рублей. В цену входят только завтраки, с ужинами – от 147 тысяч. Четырехзвездочный отель на Пхукете или в Паттайе будет стоить от 155 тысяч. Правда, найти за эти деньги тур с завтраками очень сложно, с большой долей вероятности в бюджет впишутся предложения вообще без питания.

А вот на остров Самуи за эти деньги уже не слетать – летом там самый сезон.

Шри-Ланка

На курортах этой страны август и сентябрь тоже считаются низким сезоном – здесь дождливо и душно. Зато в это время на Шри-Ланке урожай мангостинов и относительно невысокие цены.

За 150 тысяч рублей сюда можно слетать вдвоем на неделю. Правда, в весьма спартанский двухзвездочный отель без питания.

Китай

На Хайнане в сентябре заканчивается сезон дождей, так что есть большая вероятность застать хорошую погоду и с комфортом отдохнуть на пляже. От 140 тысяч рублей за неделю на двоих здесь можно выбрать неплохой четырех- или даже пятизвездочный отель с завтраками. А за 155 тысяч рядом будет еще и пляж. Трех- и двухзвездочные гостиницы будут чуть-чуть дешевле, так что смотреть в их сторону большого смысла нет.

Мальдивы

Невероятно, но факт: в этот бюджет вписываются даже роскошные Мальдивы. Самый недорогой тур на неделю на двоих нашелся за 158 тысяч рублей. За эти деньги туристов ждет полет на остров Маафуши и маленький номер в отеле с пляжем. Никакого питания, конечно, в подобном туре не предусмотрено.

Катар

Одно из самых недооцененных туристических направлений. Между тем Катар – один из интереснейших образцов современного Ближнего Востока, куда россияне могут попасть без виз.

Цены на недельные туры на двоих в Доху начинаются от 138 тысяч рублей. К услугам гостей будет трехзвездочный отель с завтраками. Четырехзвездочная гостиница с бассейном и утренним приемом пищи обойдется в 152 тысячи.

К слову, стоит напомнить, что недорогими путевками путешественников могут заманивать недобросовестные туристические компании. Прежде чем покупать тур, стоит проверить продавца в Едином федеральном реестре туроператоров.