Бесплатные визы предложили ввести для гостей Санкт-Петербурга

Фото: ТАСС/Сергей Смольский
Систему бесплатных электронных виз для гостей Санкт-Петербурга предложил ввести губернатор северной столицы Георгий Полтавченко. Об этом он заявил в письме председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко, сообщает газета "Коммерсант".
В первую очередь, упростить визовый режим предлагается для иностранных туристов, которые приезжают на спортивные мероприятия, выставки и конгрессы.
По подсчетам специалистов Всемирной туристской организации, за первый месяц после введения бесплатных виз турпоток в Санкт-Петербург может увеличиться до 30 процентов.
В пресс-службе Совета Федерации и аппарате губернатора пока не комментируют эту тему.