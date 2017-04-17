Бесплатные визы предложили ввести для гостей Санкт-Петербурга

Фото: ТАСС/Сергей Смольский

Систему бесплатных электронных виз для гостей Санкт-Петербурга предложил ввести губернатор северной столицы Георгий Полтавченко. Об этом он заявил в письме председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко, сообщает газета "Коммерсант".

В первую очередь, упростить визовый режим предлагается для иностранных туристов, которые приезжают на спортивные мероприятия, выставки и конгрессы.

По подсчетам специалистов Всемирной туристской организации, за первый месяц после введения бесплатных виз турпоток в Санкт-Петербург может увеличиться до 30 процентов.

В пресс-службе Совета Федерации и аппарате губернатора пока не комментируют эту тему.

Ранее упростили визовый режим для иностранцев, посещающих свободный порт Владивосток. По закону, граждане ряда стран смогут приехать в город на срок до восьми дней, оформив бесплатную электронную визу. Первые пункты пропуска заработают во Владивостоке в августе 2017 года.

