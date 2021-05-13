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Россияне пожаловались на высокие цены в Сочи в майские праздники

"Золотые" майские: россияне пожаловались на цены в Сочи в праздники
туризм эксклюзив

Россияне, отправившиеся в майские праздники отдыхать в Сочи, пожаловались на быстро растущие цены. Сезон еще только начался, а стоимость развлечений и услуг на курорте поднимается на глазах, отмечают туристы. С какими сюрпризами пришлось столкнуться отдыхающим, рассказали Москве 24 вернувшиеся из Сочи россияне.

Все "не включено"

Фото: depositphotos/anrymoscow

По данным мэра Сочи Алексея Копайгородского, в период майских праздников на курорте побывали 232 тысячи туристов. Пик наплыва отдыхающих пришелся на 6 мая, в этот день в городе одновременно находились 122 тысячи гостей. Отели и гостевые дома были заполнены в праздники более чем на 82%.

Между тем не все туристы остались довольны местными ценами. Алексей рассказал Москве 24, что планировал выехать с семьей в Турцию на майские праздники, но из-за приостановки авиасообщения пришлось поменять направление на Сочи. За питание на каждого члена семьи по системе "шведский стол" попросили доплатить по 6 тысяч рублей. При этом Алексей пожаловался, что качество проживания и еды не соответствовало цене, а через три дня отдыха ресторан при их отеле закрыли – пришлось ходить в ресторан подальше пешком.

И за все это я доплачивал? Чтобы потом пешком ходить с детьми и есть в другом ресторане? Жена дома готовит лучше!
Алексей

Сюрпризом отсутствие системы "все включено" в отеле стало и для Светланы. Она купила путевку в санаторий с косметическими процедурами, а приехав на место, узнала, что за каждую процедуру нужно доплачивать отдельно. "Мне говорят: "Какое "все включено"? Каждая процедура оплачивается отдельно!" – рассказала Светлана.

Некоторые туристы жаловались, что цены в ресторанах менялись за период праздников и уже к концу майских были значительно выше, чем в начале. Кроме того, приходилось доплачивать за ранее бесплатные услуги, такие как хранение багажа или продление номера на пару часов, или цены на них выросли.

Космические поездки

Фото: depositphotos/muhor

Туристы отмечают, что, после того как все майские объявили выходными, цены на вылеты 30 апреля – 1 мая и обратно 9–10 мая на Черное море выросли в разы. Дарье удалось купить билеты из Москвы в Сочи значительно дешевле из-за того, что она прилетела в середине майских и вылетела обратно уже 13 мая. При этом стоимость авиабилетов (4 тысячи рублей) оказалась почти равна стоимости такси экономкласса от аэропорта Сочи до отеля и обратно.

Я таксисту говорю: "Проехать на вашей машине стоит столько же, сколько билет на самолет до Сочи". Он отвечает: "1 800 рублей – это вы еще дешево отделались, обычно дороже".
Дарья

Дарья сообщила, что тот же путь на такси класса комфорт и комфорт плюс стоил 3–4 тысячи рублей в майские праздники. "И это цены от официальных агрегаторов! Некоторые местные в пик турпотока просили за такси даже больше, особенно за проезд к достопримечательностям. Как-то решили поехать на водопады: у агрегатора была стоимость 1 000 рублей, а местный водитель на советских "Жигулях" сказал, что меньше, чем за 2 тысячи рублей, не повезет", – рассказала девушка.

Кроме того, туристы отметили рост цен на экскурсии. В среднем поездки к достопримечательностям стоят в пределах 1 200–1 700 рублей, но по ходу экскурсии люди узнают, что нужно доплатить за разные услуги.

То для входа в пещеру доплати, то в национальный парк... Или за обязательный ужин. И не везде об этом предупреждают. Чтобы экскурсионный автобус поднялся в горку, нужно заплатить по 50 рублей. Можно идти пешком, но это 2 километра по серпантину и ждать тебя никто не будет.
Сергей

Ранее член президиума Альянса туристических агентств РФ Алексан Мкртчян спрогнозировал, что в 2021 году 85% отпусков будут внутренними и цены на российские курорты не снизятся, пока закрыты Турция и Египет. Эксперт подтвердил, что рост цен на проезд и проживание заметен в Крыму, Краснодарском крае и Абхазии. По его словам, в направлении Москва – Симферополь рост цен на билеты в майские праздники достигал 600%. Несмотря на это, эксперт прогнозирует стабильный поток отдыхающих на отечественных курортах в этом году.

При этом на рост цен в Сочи уже начали реагировать власти. Курорт Роза Хутор получил предостережение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) в связи с жалобами отдыхающих на необоснованный рост стоимости ски-пасса – электронного пропуска на подъемники. В пресс-службе курорта заявили, что действуют по закону, а динамическое ценообразование – обычная практика в туристическом бизнесе.

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Лоскутникова Наталья

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