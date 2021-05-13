Россияне пожаловались на высокие цены в Сочи в майские праздники

Россияне, отправившиеся в майские праздники отдыхать в Сочи, пожаловались на быстро растущие цены. Сезон еще только начался, а стоимость развлечений и услуг на курорте поднимается на глазах, отмечают туристы. С какими сюрпризами пришлось столкнуться отдыхающим, рассказали Москве 24 вернувшиеся из Сочи россияне.

Все "не включено"

По данным мэра Сочи Алексея Копайгородского, в период майских праздников на курорте побывали 232 тысячи туристов. Пик наплыва отдыхающих пришелся на 6 мая, в этот день в городе одновременно находились 122 тысячи гостей. Отели и гостевые дома были заполнены в праздники более чем на 82%.

Между тем не все туристы остались довольны местными ценами. Алексей рассказал Москве 24, что планировал выехать с семьей в Турцию на майские праздники, но из-за приостановки авиасообщения пришлось поменять направление на Сочи. За питание на каждого члена семьи по системе "шведский стол" попросили доплатить по 6 тысяч рублей. При этом Алексей пожаловался, что качество проживания и еды не соответствовало цене, а через три дня отдыха ресторан при их отеле закрыли – пришлось ходить в ресторан подальше пешком.





Алексей И за все это я доплачивал? Чтобы потом пешком ходить с детьми и есть в другом ресторане? Жена дома готовит лучше!

Сюрпризом отсутствие системы "все включено" в отеле стало и для Светланы. Она купила путевку в санаторий с косметическими процедурами, а приехав на место, узнала, что за каждую процедуру нужно доплачивать отдельно. "Мне говорят: "Какое "все включено"? Каждая процедура оплачивается отдельно!" – рассказала Светлана.

Некоторые туристы жаловались, что цены в ресторанах менялись за период праздников и уже к концу майских были значительно выше, чем в начале. Кроме того, приходилось доплачивать за ранее бесплатные услуги, такие как хранение багажа или продление номера на пару часов, или цены на них выросли.

Космические поездки

Туристы отмечают, что, после того как все майские объявили выходными, цены на вылеты 30 апреля – 1 мая и обратно 9–10 мая на Черное море выросли в разы. Дарье удалось купить билеты из Москвы в Сочи значительно дешевле из-за того, что она прилетела в середине майских и вылетела обратно уже 13 мая. При этом стоимость авиабилетов (4 тысячи рублей) оказалась почти равна стоимости такси экономкласса от аэропорта Сочи до отеля и обратно.





Дарья Я таксисту говорю: "Проехать на вашей машине стоит столько же, сколько билет на самолет до Сочи". Он отвечает: "1 800 рублей – это вы еще дешево отделались, обычно дороже".

Дарья сообщила, что тот же путь на такси класса комфорт и комфорт плюс стоил 3–4 тысячи рублей в майские праздники. "И это цены от официальных агрегаторов! Некоторые местные в пик турпотока просили за такси даже больше, особенно за проезд к достопримечательностям. Как-то решили поехать на водопады: у агрегатора была стоимость 1 000 рублей, а местный водитель на советских "Жигулях" сказал, что меньше, чем за 2 тысячи рублей, не повезет", – рассказала девушка.

Кроме того, туристы отметили рост цен на экскурсии. В среднем поездки к достопримечательностям стоят в пределах 1 200–1 700 рублей, но по ходу экскурсии люди узнают, что нужно доплатить за разные услуги.





Сергей То для входа в пещеру доплати, то в национальный парк... Или за обязательный ужин. И не везде об этом предупреждают. Чтобы экскурсионный автобус поднялся в горку, нужно заплатить по 50 рублей. Можно идти пешком, но это 2 километра по серпантину и ждать тебя никто не будет.

Ранее член президиума Альянса туристических агентств РФ Алексан Мкртчян спрогнозировал, что в 2021 году 85% отпусков будут внутренними и цены на российские курорты не снизятся, пока закрыты Турция и Египет. Эксперт подтвердил, что рост цен на проезд и проживание заметен в Крыму, Краснодарском крае и Абхазии. По его словам, в направлении Москва – Симферополь рост цен на билеты в майские праздники достигал 600%. Несмотря на это, эксперт прогнозирует стабильный поток отдыхающих на отечественных курортах в этом году.

При этом на рост цен в Сочи уже начали реагировать власти. Курорт Роза Хутор получил предостережение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) в связи с жалобами отдыхающих на необоснованный рост стоимости ски-пасса – электронного пропуска на подъемники. В пресс-службе курорта заявили, что действуют по закону, а динамическое ценообразование – обычная практика в туристическом бизнесе.