Роспотребнадзор получил 500 обращений о плохом самочувствии россиян в Турции

Фото: m24.ru/Александр Горностаев

Роспотребнадзор получил более 500 обращений о плохом самочувствии от отдыхающих в Турции россиян. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на представителя ведомства.

Туристы из России жаловались на на ухудшение здоровья во время отдыха на турецких курортах. Случаи заболевания зафиксированы в отелях городов Сиде, Аланья, Белек, Кемер, Анталья и других. Наибольшее число заболевших – дети до 14 лет.

Роспотребнадзор уже направил запрос в адрес министерства здравоохранения Турции об эпидемиологической ситуации. Однако пока турецкие власти на запрос не ответили.

Территориальным органам Роспотребнадзора поручено подробно консультировать туристов и помогать им в подготовке претензий и исковых заявлений в случае нарушения прав потребителей.