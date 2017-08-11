Форма поиска по сайту

Роспотребнадзор получил 500 обращений о плохом самочувствии россиян в Турции

Фото: m24.ru/Александр Горностаев

Роспотребнадзор получил более 500 обращений о плохом самочувствии от отдыхающих в Турции россиян. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на представителя ведомства.

Туристы из России жаловались на на ухудшение здоровья во время отдыха на турецких курортах. Случаи заболевания зафиксированы в отелях городов Сиде, Аланья, Белек, Кемер, Анталья и других. Наибольшее число заболевших – дети до 14 лет.

Роспотребнадзор уже направил запрос в адрес министерства здравоохранения Турции об эпидемиологической ситуации. Однако пока турецкие власти на запрос не ответили.

Территориальным органам Роспотребнадзора поручено подробно консультировать туристов и помогать им в подготовке претензий и исковых заявлений в случае нарушения прав потребителей.

Ранее Роспотребнадзор признал условия в районе залива Анталья небезопасными для туристов. Мировые СМИ сообщают, что в Турции растет число туристов, заболевших вирусом Коксаки. Отмечается, что якобы десяткам отдыхающих пришлось досрочно прервать свой отпуск. Однако Минздрав Турции опроверг эту информацию.
туризм курорты туристы Турция

