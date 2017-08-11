Изнанка достопримечательностей: Цифровой путеводитель по интересной Москве

Фото: ТАСС/Николай Галкин

Цифровой алгоритм поможет гостям столицы найти интересные, но малоизвестные достопримечательности и места. Сервис, над которым работали ученые из Санкт-Петербурга, анализирует посты в Instagram и составляет список мест, которые стоит посетить. Ожидается, что алгоритм будет доступен широкой аудитории к 2018 году. Об этом m24.ru рассказала инженер института наукоемких компьютерных технологий при ИТМО и ведущий автор проекта Ксения Мухина.

Так сервис работает в Санкт-Петербурге. Синим отмечены театры и музеи, красным – рестораны и кафе, фиолетовым – мосты и улицы, зеленым – парки, желтым – другое. 15 самых популярных мест в городе были заведомо исключены из анализа, они обозначены серым

"Пока мы составили интерактивную карту нетипичных туристических мест для Санкт-Петербурга. Но в дальнейшем было бы здорово сделать полноценный рекомендательный сервис на базе веб-сайта, который бы показывал, в том числе, и Москву. Этот формат наиболее удобен, потому что в отличие от мобильного приложения он доступен с любых устройств: смартфонов, планшетов, ПК", – сказала Мухина.



Алгоритм собирает посты в Instagram с геометками и анализирует учетные записи, чтобы выделить местных

Она добавила, что для запуска полноценного ресурса необходимо собрать данные для анализа и учесть специфику столичного мегаполиса. Алгоритм собирает посты в соцсети Instagram с геометками, затем анализирует каждую учетную запись, чтобы выделить местных жителей. А для этого необходимо учитывать среднее время, которое в городе проводит турист.

"Сам алгоритм не зависит от города, но нужно учитывать некоторые особенности. Например, чтобы отделить туристов от местных жителей, необходимо анализировать посты в соцсетях за определенный промежуток времени. Для Санкт-Петербурга такое "окно" составляет 14 дней, в Москву же, как правило, туристы приезжают на более короткий срок, поэтому "окно" можно уменьшить примерно до 10 дней", – пояснила Мухина.

Собеседница m24.ru отметила, что надеется открыть алгоритм для широкой публики к Чемпионату мира по футболу в 2018 году, когда ожидается большой наплыв туристов. Возможно, к тому времений сервис сможет давать рекомендации не только по Москве и Санкт-Петербургу, но и по другим городам, которые примут матчи турнира.

Однако все упирается в вычислительные мощности. Мухина подчеркнула, что при наличии мощного суперкомпьютера, обработка необходимого объема данных займет около недели, но если проект будет развиваться лишь силами ученых, то на составление интерактивной карты может уйти значительно больше времени.