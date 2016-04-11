Ростуризм вновь предостерег россиян от поездок в Турцию

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Руководитель Ростуризма Олег Сафонов посоветовал самостоятельным российским туристам не ездить в Турцию из-за сохраняющейся угрозы безопасности в стране, передает "Интерфакс".

"Туристы, которые сами решают поехать в Турцию, не обращаясь к услугам турагентств и туроператоров, должны понимать, что угрозы безопасности в стране являются более чем реальными. Мы не рекомендуем самостоятельным туристам посещать Турцию в туристских целях", – сказал глава Ростуризма журналистам на Первом всероссийском турагентском конгрессе на курорте "Роза Хутор" в Сочи.

Сафонов отметил, что практически каждую неделю в Турции происходят взрывы и нападения.

Напомним, в России запретили продажу туристических путевок в эту страну после того, как турецкий истребитель сбил российский бомбардировщик СУ-24 над территорией Сирии.

При этом, по данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), многие граждане РФ все равно планировали провести летний отпуск в Турции, забронировав путешествие самостоятельно. Варианты размещения доступны в сервисах онлайн-бронирования, а регулярное авиасообщение между странами сохранилось практически в докризисном объеме.