Клиентам "Лабиринта" возместят только 10% от стоимости турпутевок

Клиентам турфирмы "Лабиринт" возместят только 10% от стоимости тура

Клиенты прекратившей работу турфирмы "Лабиринт" получат компенсации в размере не более 10% от стоимости тура, сообщает пресс-служба ассоциации туроператоров России. То же самое ожидает и туристов "Невы", которая ранее объявила о приостановке деятельности.

За два дня количество заявлений на компенсации, поданных в страховую компанию, значительно превысило сумму страховки. Так, на данный момент объем требований туристов превышает размер фингарантий оператора почти в 4,5 раза. Ситуация осложняется еще и тем, что обе компании были застрахованы в одной и той же фирме.

За период с 4 по 7 августа страховая компания приняла более 14 тысяч заявлений от пострадавших туристов "Лабиринта". Сумма требований по поданным заявлениям составляет примерно 538 миллионов рублей.

Кроме того, "Лабиринт" сообщил на своем сайте, что до вечера 11 августа всем туристам необходимо обратиться в компанию и забрать документы для последующей передачи в страховую компанию.

Бесплатное жилье для туристов Светлым пятном в этой истории стало то, что владелец греческой сети отелей Mitsis Hotels, в которых находятся в том числе клиенты "Лабиринта", разрешил пострадавшим жить в своих номерах бесплатно, сообщает Светлым пятном в этой истории стало то, что владелец греческой сети отелей Mitsis Hotels, в которых находятся в том числе клиенты "Лабиринта", разрешил пострадавшим жить в своих номерах бесплатно, сообщает Znak.com . В соцсети Facebook появились фотографии соответствующего объявления на русском языке, размещенного на информационном стенде в отеле. Однако какой именно из 40 отелей сети сделал своим постояльцам щедрое предложение и распространяется ли оно на всю гостиничную цепь, неизвестно.



Напомним, 2 августа туроператор "Лабиринт" объявил о приостановке своей деятельности, а 5 августа такое же заявление сделала "ИнтАэр". Обеими компаниями руководил один и тот же человек, - Михаил Шаманов. Ему же принадлежит авиаброкер "Авиачартер", который 6 августа перестал выходить на связь с туроператорами.

Следственный комитет заподозрил сотрудников компаний в мошенничестве – представителям компаний предстоит ответить за незаконные финансовые операции.

По мнению следствия, владельцы фирм продавали путевки, зная о неоплаченных счетах и не имея возможности погасить долги. Когда партнеры отказались перевозить и принимать туристов, туроператоры объявили о приостановлении и прекращении деятельности.

В настоящее время за рубежом остаются около 8 тысяч туристов. При этом "Турпомощь" может эвакуировать только тех, кто купил полный пакет услуг - билет, отель и прочее. Клиенты компании, которые приобрели авиабилеты, не попадают под действие ассоциации и помочь им может МЧС.