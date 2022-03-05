Куда можно поехать отдохнуть на мартовские праздники

В начале весны нас ждет три дня выходных – с 6 по 8 марта. Это немного, но короткое путешествие себе позволить можно. Учитывая ограничения на полеты в Европу, отдыхать пока лучше в пределах России. Рассказываем, куда уехать на праздники, чтобы сменить обстановку и не тратить много времени на дорогу.



Казань

Казань – один из немногих городов, где можно полюбоваться на восточную экзотику и при этом не уезжать далеко от Москвы. На то чтобы бегло осмотреть все архитектурные красоты города, уйдет минимум день: Казанский кремль, мечеть Кул-Шариф, Благовещенский собор, башня Сююмбике и многочисленные музеи.

Обязательно стоит выделить время на дегустацию чак-чака и других гастрономических достопримечательностей, а также погладить и сфотографировать всех встречающихся на пути котов: живых, каменных и сувенирных.

Как добраться и сколько стоит: перелет в праздничные даты обойдется от 7 000 рублей (туда и обратно), время в пути – около 1,5 часа в одну сторону. Номер в трехзвездочной гостинице будет стоить от 1 200 рублей за ночь на двоих, койко-место в хостеле – от 450 рублей в сутки.

Нижний Новгород

Нижний Новгород считается одним из самых красивых городов на Волге, по крайней мере, так утверждают сами нижегородцы. Посмотреть здесь есть на что: Нижегородский кремль XVI века, старинные соборы, пешеходная Большая Покровская улица с множеством смешных скульптур – от кошки, которая охотится за голубем, до барышни с зеркальцем.

Также в городе есть древние купеческие кварталы, гуляя по которым, легко почувствовать себя в пьесе Островского. На Волгу можно смотреть с набережной, с воды, катаясь на кораблике, а также с канатной дороги, которая ведет до соседнего города Бора.

Как добраться и сколько стоит: скоростным поездом "Ласточка" с Курского или Восточного вокзала – от 3 часов 45 минут, стоимость билета – от 2 200 рублей в одну сторону. Номер в отеле три звезды в центре города – от 2 000 рублей в сутки за двоих, койко-место в хостеле – от 890 рублей в сутки.

Кавказские Минеральные Воды

Проветриться, подышать свежим горным воздухом и оздоровиться можно в Кавказских Минеральных Водах. Сюда обычно едут не только отдохнуть, но и поправить здоровье. Многие отели и санатории предлагают в том числе короткие оздоровительные и спа-программы.

Помимо пользы для тела, есть тут и отдых для души: места поэта Михаила Лермонтова и великого комбинатора Остапа Бендера, купеческие усадьбы XVIII века и множество парков, в которых проложены пешие маршруты разной протяженности и уровня сложности.

Как добраться и сколько стоит: самолетом в праздничные даты – от 6 970 рублей (в две стороны), время в пути – 2 часа 15 минут. Номер в "трешке" на двоих – от 1 500 рублей в сутки, в санатории – от 2 400 рублей в сутки с человека. В стоимость отдыха в лечебнице также включено трехразовое питание, сауна и бассейн, а оздоровительные программы выбираются после консультации с врачом и оплачиваются отдельно.

Ярославль

Ярославль – один из самых красивых городов Золотого кольца со старинными церквями, усадьбами и другими памятниками архитектуры. Исторический центр города очень компактный, а все ключевые музеи находятся прямо на набережной Волги, включая художественный и исторический. Еще одна достопримечательность города для туристов – "Трапеза по-ярославски". Это совместный проект Музея-заповедника о ресторанной жизни Ярославля конца XIX века и местного кафе.

Там подготовили специальное меню по восстановленным старинным рецептам, где можно попробовать пирожки с солеными огурцами, холодец из волжской рыбы с хреном, фаршированную печенью угличскую перепелку и многое другое.

Как добраться и сколько стоит: поездом с Ярославского вокзала – за 3 часа 40 минут, стоимость билета в одну сторону в праздничные даты – от 940 рублей с человека. Номер в трехзвездочном отеле на двоих обойдется от 3 500 рублей в сутки, в непраздничные даты можно найти отель той же категории от 2 000 рублей в сутки, цены на койко-место в хостелах начинаются от 540 рублей в сутки с человека.

Мурманск

Русский север – не самое очевидное место для путешествий на первые длинные весенние выходные, но теоретически в марте еще есть шанс увидеть северное сияние – официальный сезон заканчивается 15 апреля. Кроме того, в марте в Мурманске проводится праздник Севера.

В это время можно принять участие в состязаниях по зимним видам спорта, покататься на оленьих и собачьих упряжках, а также посоревноваться в заплыве "моржей" или хотя бы посмотреть на них со стороны. Праздник проводится ежегодно с 1934 года в "Долине уюта" – спортивном комплексе в Мурманске.



Как добраться и сколько стоит: перелет в праздничные даты из Москвы – от 8 250 рублей (в обе стороны), время в пути – от 2 часов 30 минут в одну сторону. Если захочется попробовать увидеть северное сияние, нужно ехать в Териберку. Из Мурманска туда четыре раза в неделю ходит автобус № 241, билет стоит около 600 рублей в одну сторону (рекомендуется сразу покупать и обратный тоже), дорога займет примерно четыре часа. Номер в отеле три звезды в центре Мурманска обойдется от 1 950 рублей в сутки на двоих, койко-место в хостеле – от 450 рублей с человека.