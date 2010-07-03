Побег в Африку. Что ищет российский турист в Танзании?

Танзания – крупнейшее государство Восточной Африки, которое одним из первых открылось для российских туристов в этом году. Журналистка Ингрид Ким отправилась в африканскую страну и рассказала, ради чего ее стоит посетить.





Фото: Ahmed Abdallah

До острова Занзибар из материковой части страны можно добраться двумя способами: по воздуху и по воде. Можно доплыть на пароме в столицу острова Стоун-Таун (Каменный город), старейшую часть острова. Каменный город – административный и культурный центр с арабской культурой и портом. Назван он так в честь каменных строений, которые были возведены на месте рыбацкой деревни в начале 19 столетия.

Бывшая рыбацкая деревушка пришлась по вкусу арабским работорговцам и превратилась в центр рыболовства, мореплавания и торговли. Со временем поселение разрослось, стали строить каменные здания. Позже Занзибар стал португальской колонией, а к концу 17 века власть перешла к Оманскому султанату.

Все это, несомненно, наложило отпечаток на архитектуру города, которая представляет собой смесь восточного стиля с европейскими и африканскими вкраплениями. Улочки города очень узкие, они причудливо переплетаются между собой, защищая людей от палящей жары. А каждая дверь, окно или балкон – произведения искусства.



Фото: Ahmed Abdallah

Я отправилась до острова на самолете местных авиалиний Flight Link. В начале полета у меня началась паника из-за возраста самолетов: они находятся в эксплуатации более 50 лет. К тому же летают лайнеры на низкой высоте. Однако местные летать совсем не боятся и полностью им доверяют. После часового полета самолет приземлился в Дар-эс-Салам – столице Танзании. Для туристов Занзибар – то место, где можно жить в цивилизованных условиях и при этом без отрыва от местного колорита и достопримечательностей.

Одна из наиболее ярких достопримечательностей Занзибара называется Джозани Форест – мартышкино царство. Здесь обитают Красные колобусы – очень сообразительные мартышки с блестящей оранжево-красной шерсткой и длинными хвостами. Они обитают только в Танзании, а их численность составляет всего 2-3 тысячи особей. Кроме мартышек, в парке можно встретить хамелеонов, диких кошек, крабов и даже занзибарского леопарда. Последнего, однако, мало кто видел, потому что эти животные не любят внимание и компанию.



Фото: Ahmed Abdallah

Помимо богатого животного мира, лес Джозани может похвастаться и интересным растительным миром. Здесь растут папоротники, лианы, гвоздичные деревья, пальмы-рафии, ротанговые пальмы, огромные фикусы и деревья Махагони с красной древесиной. Джозани Форест находится в самом центре Занзибара, на полпути от Стоун-Тауна к восточному побережью. Мимо него просто нельзя проехать.



Любимое выражение занзибарцев наверняка знает каждый: "Акуна Матата", – что в переводе значит "Нет проблем".



После просмотра достопримечательностей столицы я поехала в деревню Нунгви и заселилась в отель прямо на берегу Индийского океана. В океане совсем нет волн, водная гладь ровная и спокойная, словно ей некуда торопиться и она сама наслаждается блаженной негой окружающей природы. Нет медуз, акул или рыб, то есть никакой опасности – только безграничная свобода и комфорт. Еще один приятный бонус Занзибара – приемлемые цены на проживание в отелях, которые сейчас намного ниже, чем были до пандемии. Пятизвездочные отели стоят так же, как раньше стоили трехзвездочные.



Фото: Ahmed Abdallah

Нужно быть готовым к тому, что местные жители постоянно будут хотеть познакомиться и пообщаться. Они подходят и говорят: "Мамбу", – что означает на суахили "Привет". Игнорировать их – значит, проявить неуважение, по местным традициям такое поведение считается совершенно нормальным.

Чтобы провести время с пользой, я обратилась в компанию, которая организует индивидуальные туры. В компании русскоговорящих гидов и опытных водителей мы отправились на остров Призон (в переводе с английского – "тюрьма") – одну из самых необычных достопримечательностей Занзибара. Несмотря на название, этот остров не использовался по прямому назначению. Здание тюрьмы, построенное британским полководцем, использовалось как госпиталь во время эпидемии холеры и бубонной чумы. До 1860 года остров был необитаемым.



Фото: Ahmed Abdallah

А в наши дни остров превратился в национальный парк, где живут гигантские морские черепахи возрастом более ста лет. Черепахи живут в специально созданном для них пруду, и все желающие могут с ними поплавать. Столетние исполины очень спокойные и никого не трогают. Единственное, что может их заинтересовать, это водоросли, которыми их можно покормить. Но стоит быть предельно аккуратным, поскольку одно неловкое движение плавником может доставить болезненные ощущения.

Призон – коралловый остров, его подводный мир необычайно богат. Чего стоят только белоснежные пляжи, по которым хочется ходить босиком с самого раннего утра и до поздней ночи. Самый простой и быстрый способ добраться до него – на лодке во время прилива. Дорога займет приблизительно 15–20 минут от Стоун-Тауна и обойдется в 10–15 долларов.

Во время отлива можно и вовсе бесплатно дойти до острова пешком, поскольку все окрестности становятся отмелью. Однако на дорогу уйдет минимум 2,5 часа, а идти придется по солнцепеку.



На следующий день мы отправились на остров Мнемба, где обитают дельфины. Это место считается идеальным для сноркелинга: вода настолько прозрачная и чистая, что складывается ощущение, что ты паришь в воздухе, а не плывешь под водой. На сам остров заплывать нельзя, можно плавать лишь вокруг него, пытаясь угнаться за непоседливыми дельфинами. Мне удалось встретить целую семью дельфинов: 6 взрослых особей и одного детеныша. Все они двигались синхронно и очень быстро.

На восточном побережье Занзибара в местечке Пингу находится один из самых экзотических ресторанов в мире. Это целый остров-ресторан, путь к которому лежит через скалу. Из-за особой популярности и экзотичности попасть туда непросто, а бронировать столик нужно за несколько недель.



Фото: Ahmed Abdallah

Если есть возможность, отправляйтесь на африканское сафари, чтобы собственными глазами увидеть диких животных: слонов, крокодилов, фламинго. Путь неблизкий, но стоит того. Сперва предстоит доехать до материковой части острова: полтора часа плыть на пароме до Дар-эс-Салама, а оттуда еще пять-шесть часов до самого парка. На Занзибаре очень много национальных парков, куда можно съездить. Я отправилась в парк Микуми, ближайший от столицы. Он находится в шести часах езды от города. Можно выбрать как однодневную поездку, так и погрузиться в природу Африки на несколько дней. Для туристов созданы все условия, которые включают в себя отели, охрану и сопровождение гида.

Увиденное на сафари с трудом можно передать словами. Потрясающей красоты закаты, уникальная природа и погружение в совершенно другую среду. Африка – это безграничная, дикая, красивая природа, где 365 дней в году греет солнце, а на многие мили вокруг глаз радуют исключительно великолепные пейзажи.

Ингрид Ким