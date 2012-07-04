Онищенко предупредил выезжающих на Кубу россиян о вспышке холеры

Поводом для беспокойства Роспотребнадзора стала вспышка холеры в нескольких районах Кубы, пользующейся популярностью среди российских туристов. За последнее время в республике зафиксировано 53 случая заболевания, три из них – со смертельным исходом. Кроме того, кубинскими медиками был зафиксирован рост острых желудочно-кишечных заболеваний.

«Принимая во внимание популярность среди российских туристов отдыха на Карибских островах, в частности на Кубе, куда выезжает ежегодно не менее 45 тысяч российских граждан, Роспотребнадзор обращает внимание на необходимость соблюдения мер личной профилактики», – отмечается в сообщении ведомства.

По словам главного санитарного врача России Геннадия Онищенко, о запрете поездок в этот регион речи не идет – россиян просят соблюдать обычные меры гигиены: не пить сырую воду и не употреблять в пищу немытые фрукты и овощи, а также недостаточно термически обработанные морепродукты.

Роспотребнадзор напоминает также, что только в нынешнем году в 17 странах мира зарегистрировано более 48 тысяч случаев холеры, большинство из которых в Республике Гаити, а также в странах Африканского континента.