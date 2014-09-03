Россияне любят путешествовать с детьми, а европейцы парами - опрос

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Около половины россиян предпочитают отдыхать с семьей и детьми, тогда как европейцы – со своими вторыми половинками. Такие результаты показал опрос туристической поисковой системы momondo.

Отправляясь на семейный отдых, наши соотечественники любят понежиться на пляже. Это подтвердили около 73% респондентов. Кроме того, 66% отдыхающих проводят время, осматривая достопримечательности и посещая музеи. Половине опрошенных интересны местные рынки, каждому пятому – вечеринки, а каждому третьему – шопинг.

Предпочтения отдыхать с детьми с россиянами разделяют только датчане, подобный вид отпуска выбирают 43% респондентов из этой страны. Остальные европейцы относятся к семейному отдыху с меньшим энтузиазмом. Лишь треть финнов, голландцев и англичан находят это хорошей идеей.

Еще 37% россиян выбирают отпуска в компании друзей. Причем женщины чаще мужчин соглашаются на поездку с приятелями (40% против 34%). Еще 10% привыкли отдыхать с родителями. С ними солидарны датчане, которые любят проводить отпуск в компании старшего поколения больше других национальностей.

Романтические каникулы на двоих больше всего любят испанцы (78% опрошенных). А вот меньше всего привязаны к своим возлюбленным шведы и американцы - 63%.

С помощью опроса также удалось выяснить, что больше всего жители всех стран не любят путешествовать с родственниками мужа или жены. Всего 1% респондентов из России назвали их в качестве желаемых попутчиков. Больше всех уважают семейные ценности датчане и британцы, 3% из них готовы отправиться в отпуск с тещей или свекровью.



Отметим, что, согласно данным Ассоциации туроператоров (АТОР), самым популярным курортом россиян этим летом стал турецкий Кемер. В исследовании учитывались запросы, сделанные в период с 1 ноября 2013 года по 9 июля 2014, на даты с 1 апреля 2014 по 31 октября. Специалисты АТОР анализировали пять наиболее популярных у российских туристов пляжных направлений: Турцию, Грецию, Испанию, Италию и Кипр.

Также в списке любимых турецких курортов - Аланья, Сиде, Белек, Анталья и Мармарис. На окрестные пляжные отели пришлось более 60 процентов запросов от путешественников. Туристы в Турции предпочитают не экономить: 86 процентов выбирают отели категории 5*.

В Греции "самый российский" курорт – остров Крит, на него приходится более 40 процентов турпотока из России. В Испании, которая занимает третье место в списке самых популярных летних направлений, россияне особенно любят Тенерифе: он фигурирует в 11,5 процентах запросов от российских курортников.

В Италии 12 процентов наших соотечественников отправляются в регион Эмилия Романья, где расположен известный не не очень дорогой курортный город Римини. На втором месте Сицилия (10,8 процента запросов), далее следуют Неаполитанская Ривьера, Венеция и Лидо ди Езоло, Сардиния и Рим. Из отелей особой популярностью также пользуются "трешки" (42 процента запросов).

Наконец, на Кипре россиян чаще всего можно встретить на пляжах Айя-Напа (36,7 процента). Второе место занял Протарас, третье – Лимассол, еще популярны Пафос и Ларнака. Самая популярная категория отелей Кипра – 4* (36 процентов запросов).