Тревел-эксперт назвала интересные лыжные гонки зимы 2023 года

Зима длинная, а полноценный беговой сезон начнется только весной (не берем в расчет сверхлюдей, которые находят на это время и в дождь, и в град, и в апокалипсис). В холодное время года хорошей альтернативой могут стать лыжи. Тем более, что и для любителей, и для профессионалов по всей России проводится множество стартов. Мы выбрали семь самых интересных.

Рождественская гонка

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Когда: 5 января 2023 года.

Где: Петрозаводск, Республика Карелия.

Дистанция: 9 и 18 км, есть также детские дистанции от 250 м до 4,5 км в зависимости от возрастной группы.

Сколько стоит: 9 и 18 км – 1 590 рублей, детские старты – от 690 до 1 490 рублей.

Праздничная и отчасти даже расслабленная гонка свободным стилем, которая в спортивном комплексе "Курган" уже стала приятной традицией. В Карелии зимой красотища, трассы хорошие, а участники прошлых гонок отмечают, что в новогодние праздники здесь очень атмосферно. Очень удачный выбор для первого старта.

Рождественская гонка в Демине

Когда: 6 января 2023 года.

Где: деревня Демино, Ярославская область.

Дистанция: 2, 3, 5 и 10 км в зависимости от возрастной группы.

Сколько стоит: 200-400 рублей в зависимости от дистанции.

В Демине есть отлично оборудованный лыжно-биатлонный комплекс, где регулярно проводятся профессиональные соревнования. А минимум раз в год – забег для любителей. Трассы здесь лучшие в регионе, стоимость участия – смешная. Кстати, старты здесь организуют круглогодично: зимой – на лыжах, а когда сходит снег, начинается сезон трейлов.

Самарский лыжный марафон "Сокольи горы"

Когда: 28 января 2023 года.

Где: Самара.

Дистанция: 50, 34, 17, 11 и 3 км.

Сколько стоит: 11 и 17 км – 1 700 рублей, 34 и 50 км – 2 500 рублей, 3 км – бесплатно. Ближе к дате забега цена будет повышаться.

Парк "Сокольи горы" в Самаре известен своим интересным природным рельефом, и лыжники региона этим пользуются. Это популярное место и для индивидуальных прогулок, и для организации профессиональных и любительских соревнований.

Ограничений по физической подготовке для участия нет, несмотря на довольно длинную дистанцию. Однако при получении стартового пакета потребуют медицинскую справку, что у вас нет противопоказаний по здоровью.

Winter Pioner Cup

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Когда: 21 января, 11 и 23 февраля 2023 года.

Где: Москва.

Дистанция: три круга по 1,5 или 2,2 км и 2 огневых рубежа; 500 м, 1 км, 1,5 км для детей.

Сколько стоит: с переносом личного оружия – 2 800 рублей, без переноса оружия – 2 000 рублей, детская дистанция – 600 рублей.

Массовый старт биатлонистов-любителей Winter Pioner Cup проходит в три этапа. В каждом из них можно участвовать как с оружием, так и без – при необходимости его предоставят организаторы. Если нет своего и остального снаряжения (например, лыжи), тоже все можно взять напрокат.

Первый этап – Sprint – состоится 21 января 2023 года в парке 850-летия Москвы. Он предполагает три круга по 1,5 километра (без переноса оружия) и три круга по 2,5 километра (с переносом оружия). При этом каждый промах штрафуется еще одним дополнительным кругом длиной 150 метров.

Второй этап – Individual Race – пройдет 11 февраля также в том же парке. Схема похожая: биатлонная гонка на три или пять кругов разной дистанции (1,5 или 2,2 километра). Стрельба предполагается из положения как лежа, так и стоя, а за каждый промах штраф в виде дополнительной минуты к общему времени.

И третий, заключительный этап – Mass-start – запланирован на 23 февраля 2023 года в Лужниках. Правила практически те же, как и на первых этапах, только винтовки будут стоять уже на рубеже (нести их с собой не надо). За каждый промах – штрафной круг длиной 100 метров. Участников ввиду их большого количества будут выпускать кластерами по 20 человек.

Детские дистанции проходят без переноса оружия, а на каждый этап нужно регистрироваться отдельно.

