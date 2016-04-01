Подмосковье вошло в топ-10 направлений для путешествий по России

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Московская область вошла в десятку наиболее перспективных направлений для путешествий по России в этом году. Об этом сообщает пресс-служба правительства Московской области.

Рейтинг был составлен туристическим сервисом Travel.ru. Согласно информации этой компании, среди туристов популярны поездки в Сергиев Посад, Красногорск, Звенигород и Серпухов, а также в Дмитров и Клин.

По словам первого зампреда правительства Подмосковья Ольги Забраловой, туристический и экскурсионный поток в регион увеличивается. В 2013 году он составил 8,5 миллиона человек, в 2015 году – 11,5 миллиона человек. На территории области расположено около 6 тысяч объектов культурного наследия.

"В Подмосковье приезжают смотреть старинные русские города, дворянские усадьбы, православные храмы, места воинской славы. В области работают центры для семейного и активного отдыха. Проходят различные фестивали и праздники, которые также привлекают много людей", – отметила Забралова.

Ранее m24.ru сообщало, что за зиму внутренний турпоток в московском регионе вырос на 22 процента.