09 февраля 2017, 16:55

Общество

Более 1,2 тысячи сотрудников прошли подготовку в учебном центре "Мои Документы"

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Учебный центр "Мои Документы" отмечает свое двухлетие. За это время в его стенах прошли подготовку более 1,2 тысячи специалистов-новичков, а преподаватели провели свыше 350 очных тренингов, сообщает пресс-служба центров госуслуг Москвы.

Обучение новичков длится две недели. На этом этапе им объясняют принципы работы, учат разбираться в предоставлении услуг и общаться с клиентами.

Те, кто уже работают в центрах, регулярно изучают нововведения в законодательстве и повышают квалификацию. Для этого каждому сотруднику необходимо два раза в год посещать курсы и изучать задания по системе дистанционного обучения. Руководителям – не менее четырех раз в год.

Все тренинги делятся на продуктовые и сервисные. В первом случае сотрудников учат оказывать услуги и работать в программах, а во втором обучают клиентоориентированному сервису и поведению в стрессовых ситуациях. Преподаватели Учебного центра разработали 30 очных курсов и более 100 дистанционных.

Учебный центр ГБУ МФЦ – первый и пока единственный в России, где готовят профессиональных сотрудников. Центр располагается в районе Строгино на Строгинском бульваре, дом № 28. Первые два этажа здания занимает районный центр "Мои Документы", на третьем этаже проходят занятия.

В столице работают 127 центров госуслуг, ежедневно они обслуживают более 70 тысяч человек. По итогам 2016 года, офисы "Мои документы" посетили 22,7 миллиона человек.

В центрах "Мои документы" предоставляют более 170 госуслуг: москвичи могут подать документы на оформление трудовой пенсии, пособия по беременности и родам, материнского капитала, также можно зарегистрировать недвижимое имущество, получить загранпаспорт и паспорт РФ, полис ОМС и другие услуги.

С 1 февраля в МФЦ можно будет заменить водительское удостоверение в случае его потери или окончания срока действия.

Работают столичные центры – с 8:00 до 20:00 семь дней в неделю. Среднее время ожидания приема – 3 минуты.

тренинги обучение социальная сфера специалисты центры госуслуг Мои документы

