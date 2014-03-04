Шаги к публичному выступлению: дыхание, осанка и артикуляция

Фото: скриншот видеоурока

Учебный центр "Москва Медиа" на постоянной основе проводит обучение теле- и радиоведущих. В рамках проекта прошел тренинг по технике речи, на котором слушатели узнали, как правильно говорить в эфире и с чего начать тренировку речи. Руководитель курса и голос телеканала "Москва 24" Вера Коцюба рассказала, как сделать первые шаги к публичному выступлению.

Начать тренировку техники речи следует с осанки. Важно сидеть и стоять прямо, расправив плечи. Для того чтобы осанка была хорошей, следует регулярно выполнять простое упражнение: полуразворот плеч с расслабленными руками.

Второй "кит" речи - дыхание. "Девочкам не стоит при дыхании высоко поднимать грудь, а мужчинам - плечи", - рассказала Вера Коцюба. Кроме того, она отметила важность бесшумного дыхания для теле- или радиоведущих.

Чтобы научиться дышать беззвучно, можно выполнить следующее упражнение: представить себе большую клумбу, на которой растет много цветов. Принюхивать, однако, нужно только к одному-единственному цветку из всех. Чтобы уловить его аромат, следует делать вдох очень тихо.

Не менее важна для правильной речи артикуляция. Чтобы четко выговаривать любые звуки, нужно тренировать губы. Например, следует без голоса произносить все гласные, а затем добавлять к ним буквы "п" и "б".

Наконец, необходимо работать над голосом. Можно, к примеру, "пропевать" буквы так, чтобы чувствовать внутри вибрацию звука.

Речь следует тренировать на скороговорках. Кроме того, важно, чтобы в голосе звучала внутренняя энергетика. Все произносимые вещи нужно переживать, чувствовать, так или иначе к ним относиться.

В курс "Искусство общения и публичных выступлений" входит изучение правил, методов и приемов публичных выступлений, техник речевых манипуляций, инструментов работы с аудиторией.

Он поможет преодолеть дискомфорт во время публичных выступлений, овладеть навыками построения эффективных коммуникаций и приемами построения публичных выступлений, а также научиться работе перед микрофоном и телекамерой. Стоимость обучения - 40 тысяч рублей. При оплате за два месяца предоставляется скидка 20 процентов.

Лекцию о технике речи уже можно увидеть на сайте Учебного центра "Москва Медиа".