ХК "Спартак" возглавил Федор Канарейкин

Федор Канарейкин. Фото: ИТАР-ТАСС

Новым наставником хоккейного "Спартака" стал известный в прошлом игрок Федор Канарейкин. В среду Канарейкина представят команде в новой должности.

В тренерский штаб Канарейкина вошли Владимир Семенов, Дмитрий Гоголев, Олег Ромашко (тренер вратарей) и Сергей Щукин (тренер по физической подготовке), сообщает "Р-Спорт".

Канарейкин в 2007 году привел магнитогорский "Металлург" к чемпионству в суперлиге. За "Спартак" Канарейкин провел шесть сезонов и в 1976 году стал чемпионом СССР.

Напомним, что сегодня ночью стало известно, что главный тренер "Спартака" Андрей Сидоренко был уволен со своего поста. Причиной такого решения стали последние результаты команды - "Спартак" крайне неудачно начал сезон в КХЛ и на текущий момент занимает предпоследнее место в Западной конференции.

Руководство команды приняло решение отправить Сидоренко в отставку. Следующий матч 2 ноября со столичным "Динамо" "красно-белые" проведут уже под руководством нового главного тренера.