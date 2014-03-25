Станислав Черчесов не будет назначен на пост тренера "Спартака"

Станислав Черчесов. Фото: ИТАР-ТАСС

Руководство московского "Спартака" приняло решение не назначать наставника пермского "Амкара" Станислава Черчесова на должность главного тренера команды, сообщает Р-Спорт.

По слова председателя совета директоров клуба Леонида Федуна, этот специалист "Спартаку" не подходит. "Черчесов? Не будет он назначен, будет Гунько до конца сезона. Посмотрели, взвесили и решили, что он "Спартаку" не подходит", - заявил Федун.

Напомним, что Черчесов, уже тренировавший "Спартак" в 2007-2008 годах, являлся главный кандидатом на место преемника Валерия Карпина, который был уволен в начале прошлой недели.

После отставки Карпина обязанности тренера исполняет наставник молодежной команды "Спартак" Дмитрий Гунько.

Ранее также сообщалось, что "Спартак" предложил тренеру Станиславу Черчесову трехлетний контракт, по условиям которого он будет зарабатывать 1,5 миллиона евро в год.