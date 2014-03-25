Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 марта 2014, 17:17

Спорт

Станислав Черчесов не будет назначен на пост тренера "Спартака"

Станислав Черчесов. Фото: ИТАР-ТАСС

Руководство московского "Спартака" приняло решение не назначать наставника пермского "Амкара" Станислава Черчесова на должность главного тренера команды, сообщает Р-Спорт.

По слова председателя совета директоров клуба Леонида Федуна, этот специалист "Спартаку" не подходит. "Черчесов? Не будет он назначен, будет Гунько до конца сезона. Посмотрели, взвесили и решили, что он "Спартаку" не подходит", - заявил Федун.

Напомним, что Черчесов, уже тренировавший "Спартак" в 2007-2008 годах, являлся главный кандидатом на место преемника Валерия Карпина, который был уволен в начале прошлой недели.

Ссылки по теме


После отставки Карпина обязанности тренера исполняет наставник молодежной команды "Спартак" Дмитрий Гунько.

Ранее также сообщалось, что "Спартак" предложил тренеру Станиславу Черчесову трехлетний контракт, по условиям которого он будет зарабатывать 1,5 миллиона евро в год.

Сюжет: Российская футбольная премьер-лига: сезон 2013-2014
тренеры Спартак Станислав Черчесов

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика