Фабио Капелло могут не выплатить всю сумму неустойки по контракту

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Российский футбольный союз нашел способ снизить размер "золотого парашюта" для главного тренера сборной России по футболу Фабио Капелло. В настоящее время итальянскому тренеру должны выплатить более 21 миллиона евро после расторжения контракта, сообщает "Советский спорт".

РФС может заключить с итальянским наставником соглашение о расторжении контракта, таким образом, сумма неустойки уменьшится до 18 миллионов евро.

По данным СМИ, руководство Российского футбольного союза уже приняло предварительное решение об отставке Капелло. Однако окончательно вопрос будет решен только к началу июля. Ситуация осложняется тем, что РФС в настоящее время не имеет президента, ведь Николай Толстых отправлен в отставку, а новый глава организации еще не избран. Пока обязанности президента исполняет вице-президент РФС Никита Симонян.

Вдобавок, РФС испытывает серьезные проблемы с деньгами и никак не может полностью погасить задолженность по зарплате перед тренером. Не успели справиться с долгом еще за прошлый год, как тут же образовалась задолженность за два месяца. Состояние финансов РФС не позволяет организации выплатить колоссальную неустойку Капелло.

Итальянцем недовольны из-за слабой игры сборной России. В текущем отборочном турнире национальная команда страны угодила в не самую сильную группу к Австрии, Швеции, Черногории, Молдавии и Лихтенштейну. Однако после шести поединков подопечные Капелло набрали только 8 очков.

Россияне дважды проиграли Австрии с одинаковым счетом 0:1, сыграли вничью со шведами и молдаванами и победили Лихтенштейн. В поединке с Черногорией подопечным Капелло удалось добиться "технической победы" из-за буйств черногорских фанатов.

Недовольство тренерской работой Капелло назрело еще до отборочного цикла по результатам прошедшего в Бразилии чемпионата мира. Там сборная России предстала откровенно скучной командой, которая не сумела одержать ни одной победы и забила в ворота противников лишь два мяча. Однако тогда Капелло решили дать поработать.