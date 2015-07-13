Слуцкий может заменить Капелло у руля сборной России по футболу

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

Новым главным тренером сборной России по футболу станет Леонид Слуцкий. Он заменит на этом посту итальянца Фабио Капелло, сообщает sport_inside.

"Капелло в сборной России заменит Леонид Слуцкий. Контракт до конца отборочного цикла. Тренер будет совмещать посты", - говорится в сообщении.

Накануне стало известно, что министр спорта Виталий Мутко и Фабио Капелло пришли к соглашению о разрыве контракта. Официально никакой информации от Российского футбольного союза еще не поступало.

Работой итальянского наставника сильно недовольны как болельщики, так и эксперты. Сборная России под его руководством проваливает отборочный цикл к чемпионату Европы по футболу. Россияне набрали всего 8 очков и серьезно отстают от австрийцев и шведов.

Еще более неприятным является то, что сборная России сумела добиться победы лишь в одном матче – домашней игре с Лихтенштейном. Победа над Черногорией была "технической", а с Молдавией подопечные Капелло разошлись миром – 1:1.

Однако сборная России не потеряла шансы на выход в финальную стадию соревнований. При старом формате розыгрыша россияне уже остались бы за бортом соревнований, но новая формула оставляет подопечным Капелло неплохие шансы на участие в Евро-2016.

Отметим, что в случае разрыва контракта Капелло получит около 18 миллионов евро.