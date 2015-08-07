Главным тренером сборной России по футболу назначен Леонид Слуцкий

Наставник ЦСКА Леонид Слуцкий назначен главным тренером сборной России по футболу. С соответствующим заявлением выступил Российский футбольный союз.

Условия контракта не разглашаются, но известно, что наставник армейцев будет совмещать оба поста. Таким образом, Слуцкий останется руководить ЦСКА и начнет заниматься сборной.

Известно, что соглашение рассчитано до конца отборочного цикла чемпионата Европы по футболу. В дальнейшем оно может быть пролонгировано, в случае если сборная России выйдет в финальную стадию турнира.

Специалисты и футбольные функционеры позитивно восприняли назначение Слуцкого. "Мы неоднократно говорили, что национальную сборную должен возглавить российский тренер. Учитывая успешную и эффективную работу Слуцкого в ЦСКА, считаю, что именно он является тем специалистом, которому будет по силам выполнить задачу выхода на чемпионат Европы 2016 года", - заявил министр спорта России Виталий Мутко.

"С его приходом закончилась череда скандалов, разговоров о зарплатах, об агентах. Я уверен, что результат не заставит себя долго ждать. Уверен, что уже в ближайших матчах сборной мы это увидим", – считает президент Московской федерации футбола Сергей Анохин.

Напомним, предыдущий "босс" сборной итальянец Фабио Капелло был отправлен в отставку в середине июля.

Причиной стало неудачное выступление сборной в отборочном цикле к чемпионату Европы. На данный момент сборная России набрала всего 8 очков и серьезно отстает от австрийцев и шведов. Еще более неприятным является то, что сборная России сумела добиться победы лишь в одном матче – домашней игре с Лихтенштейном. Победа над Черногорией была технической, а с Молдавией разошлись миром – 1:1.

Стоит отметить, что последним "отечественным" руководителем сборной был Александр Бородюк, который исполнял обязанности главного тренера с 1 января по 9 июля 2006 года.