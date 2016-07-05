Имя главного тренера сборной России озвучат к августу

Фото: m24.ru/Роман Васильев

Кто станет новым главным тренером сборной России по футболу, определят уже к августу. Об этом заявил министр спорта Виталий Мутко, сообщает ТАСС.

Мутко также добавил, что в министерстве поблагодарили Леонида Слуцкого за работу в сборной, теперь он сосредоточится на работе в ЦСКА.

Ранее сообщалось, что Российский футбольный союз объявил на официальном сайте о том, что Леонид Слуцкий покинул пост главного тренера сборной России.

На чемпионате Европы во Франции сборная России под руководством Слуцкого не смогла выйти из группы, сыграв вничью с командой Англии (1:1) и проиграв сборным Словакии (1:2) и Уэльса (0:3).

Слуцкий возглавил сборную России летом 2015 года, сменив на этом посту итальянца Фабио Капелло. Слуцкий совмещал работу в сборной и московском ЦСКА.