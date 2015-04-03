Мужскую сборную России по биатлону может возглавить Рикко Гросс

Рикко Гросс (на переднем плане). Фото: ТАСС

У мужской сборной России по биатлону в ближайшее время сменится тренер. Александра Касперовича может заменить на этом посту прославленный немецкий биатлонист Рикко Гросс, сообщает "Чемпионат".

Предполагается, что Гросс будет работать с биатлонистами, которые отвергают методы Касперовича.

Напомним, в мужской сборной России разразился громкий скандал, связанный с неповиновением биатлонистов. Спортсмены не хотели выполнять установки наставника.

О конфликте стало известно уже по окончании нынешнего сезона Кубка мира. Эксперты связали неудачное выступление мужской сборной на чемпионате мира именно с разногласиями в коллективе.

Таким образом, Гросс будет работать с отечественными биатлонистами за исключением лидера команды Антона Шипулина - тот тренируется по отдельной программе.

Рикко Гросс является одним из самых (если не самым) титулованных немецких биатлонистов. Он четырежды становился олимпийским чемпионом и девять раз выигрывал золото первенства планеты.