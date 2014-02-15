Фристайлистка Комиссарова получила тяжелую травму на тренировке в Сочи

Мария Комиссарова. Фото: ИТАР-ТАСС

Российская фристайлистка Мария Комиссарова получила серьезную травму во время тренировки на олимпийской трассе ски-кросса в Сочи и будет прооперирована, сообщает пресс-служба Федерации фристайла России.

Спортсменку в срочном порядке доставили в больницу. "Врачи провели необходимое обследование и приняли решение оперировать спортсменку на месте", - говорится в сообщении.

Как сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, у Мария Комиссаровой перелом позвоночника со смещением. Данный характер травмы не позволяет перевезти ее для операции в Москву. Для принятия дальнейших решений по ситуации созван врачебный консилиум.

Таким образом, в женском ски-кроссе сборную России представят Анастасия Чирцова и Юлия Ливинская. Медали в этом виде олимпийской программа будут разыграны 21 февраля.