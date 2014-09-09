Судье сломали нос шайбой в матче КХЛ

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Главный арбитр матча "Автомобилист" - "Слован" Сергей Кулаков получил серьезную травму и не смог продолжить поединок. После броска одного из игроков шайба попала судье в лицо, сообщает twitter "Автомобилиста".

Инцидент произошел на 37-й минуте матча, который прошел 8 сентября. У арбитра диагностирован открытый перелом костей носа. Екатеринбургский клуб пожелал Кулакову скорейшего выздоровления.

Судья из Твери уже на протяжении шести сезонов обслуживает матчи Континентальной хоккейной лиги. В сезоне 2011/2012 он вошел в десятку лучших арбитров лиги.

Отметим, что рефери не так уж редко получают травмы в результате бросков. Так, год назад шайба угодила в лицо судье Константину Оленину, после чего тот не смог продолжить матч.