Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова избавилась от гипса

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

Олимпийской чемпионке по фигурному катанию Аделине Сотниковой сняли гипс. Спортсменка приступила к тренировкам, но на лед пока не выходит, сообщает "Р-Спорт".

Пока неизвестно, сможет ли Сотникова принять участие в чемпионате России по фигурному катанию, который пройдет с 24 по 29 декабря в Сочи.

Фигуристка получила травму в ноябре на тренировке. В результате Сотниковой пришлось пропустить несколько этапов Гран-при.

Спортсменка блеснула на Олимпиаде в Сочи, добившись уникального достижения: она первая россиянка, выигравшая золото Олимпийских игр в одиночном катании. Этого не удавалось добиться даже советским фигуристкам.

Кроме того, Сотникова четыре раза выиграла чемпионат России по фигурному катанию.