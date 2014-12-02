Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова избавилась от гипса

Фото: ТАСС/Артем Коротаев
Олимпийской чемпионке по фигурному катанию Аделине Сотниковой сняли гипс. Спортсменка приступила к тренировкам, но на лед пока не выходит, сообщает "Р-Спорт".
Пока неизвестно, сможет ли Сотникова принять участие в чемпионате России по фигурному катанию, который пройдет с 24 по 29 декабря в Сочи.
Фигуристка получила травму в ноябре на тренировке. В результате Сотниковой пришлось пропустить несколько этапов Гран-при.
Спортсменка блеснула на Олимпиаде в Сочи, добившись уникального достижения: она первая россиянка, выигравшая золото Олимпийских игр в одиночном катании. Этого не удавалось добиться даже советским фигуристкам.
Кроме того, Сотникова четыре раза выиграла чемпионат России по фигурному катанию.