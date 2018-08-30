Собянин открыл 7 станций Солнцевской линии метро и электродепо

В Москве открылось движение по новому участку метро от станции "Раменки" до станции "Рассказовка". Это редкое событие для Московского метрополитена. Последний раз такой большой участок вводили в эксплуатацию почти 35 лет назад. А по своей длине участок стал рекордным за всю историю московского метростроения, начиная в 1935 года.

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Решение о строительстве Солнцевского радиуса метро столичные власти приняли в 2011 году. Изначально планировалось дотянуть метро только до Солнцево. Но по просьбам жителей было решено продлить линию до Рассказовки. Позднее было принято еще одно решение – продлить Солнцевский радиус во Внуково, обеспечив метро жителей этого района и пассажиров аэропорта.

С открытием Солнцевского радиуса метро порядка 600 тысяч москвичей, живущих в Солнцево, Ново-Переделкино, Рассказовке, Московском, вдоль Мичуринского проспекта и в других прилегающих районах Москвы, смогут ежедневно экономить около часа своего времени, которое раньше они тратили на дорогу. Кроме того, порядка 300 тысяч москвичей теперь будут жить в пешей доступности от метро.

Новые станции метро имеют свои особенности. Например, станция "Мичуринский проспект" станет первой полуподземной станцией, и пассажиры метро смогут впервые увидеть станционный комплекс "в полный рост" и оценить его реальные, трудновообразимые обычному пассажиру размеры. А станция "Новопеределкино" была возведена в створе действующей магистрали – Боровского шоссе.

На всех новых станциях обустроили перроны посадки и высадки маршрутов наземного транспорта. В ближайшее время на базе пяти станций планируется сформировать транспортно-пересадочные узлы со всеми необходимыми для удобства пассажиров услугами.

На прилегающих к станциям метро территориях высадили деревья-крупномеры и кустарники, а также разбили многочисленные цветники и уложили новый газон. Все дорожки около метро замостили гранитной плиткой.

Обслуживать новую линию столичного метрополитена будет новое электродепо "Солнцево". Это позволит обеспечить высокий уровень безопасности и качество обслуживания подвижного состава.

Станция "Мичуринский проспект"

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Полуподземная станция расположена на пересечении Мичуринского проспекта и улицы Удальцова. Она будет пересадочной и будет вести на одноименную станцию строящейся Большой кольцевой линии метро. На базе этих станций будет организован крупный ТПУ.

На станции два вестибюля с выходами на обе стороны Мичуринского проспекта и улицу Удальцова. Первый вестибюль расположен на четной стороне Мичуринского проспекта и встроен в здание станции, второй – на нечетной стороне Мичуринского проспекта и представляет собой одноэтажное здание, которое затем станет общим вестибюлем для станций Солнцевской и Большой кольцевой линий Московского метрополитена.

Пассажиры могут перейти из одного вестибюля станции в другой по крытой пешеходной галерее (надземному переходу). Галереей могут воспользоваться и пешеходы, которым нужно перейти через Мичуринский проспект, не заходя в метро.

В отделке станции "Мичуринский проспект" использовали гранит, глазурованную керамику, стекло, сталь, алюминий. А оформление выполнено в стилистике цветущего сада и связано с деятельностью выдающегося биолога Ивана Мичурина, в честь которого названы и проспект, и новая станция.

Станция "Озерная"

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Станция расположена вдоль Мичуринского проспекта на пересечении с Никулинской улицей (рядом с МКАД). Станции "Озерная" – типовая, выполнена в единой стилистике со станциями "Минская", "Ломоносовский проспект", "Раменки" и "Мичуринский проспект".

Узнаваемой особенностью станции стали кувшинки и блики на воде. Архитекторы вдохновились Очаковскими прудами, которые находятся неподалеку. По оси платформы проходит ряд колонн, облицованных сине-зелеными металлокерамическими панелями с рисунками на тему водной растительности. Водная тематика присутствует и в вестибюлях, которые украшают подсвеченные витражи с кувшинками.

Станция "Говорово"

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Станция расположена в поселке Московский (ТиНАО) с южной стороны Боровского шоссе между проездом 6055 и улицей 50 лет Октября.

Основной цвет оформления станции "Говорово" – черный. При этом свет на станции имеет три тона: тепло-желтый, белый и фиолетовый. Это придает интерьеру дополнительный объем и выразительность. Платформа отделана серым гранитом, потолок – черный, зеркальный с рисунком в виде лабиринта из люминесцентных ламп.

Колонны станции облицованы плитами с декоративной перфорацией, которая заполнена кристаллическими вставками, подсвеченными изнутри. На их поверхности выполнен рисунок в виде светящихся капель.

Станция "Солнцево"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Станция расположена на пересечении улиц Богданова и Попутная.

Дизайн станции построен на оптической иллюзией. Поднимаясь по эскалаторам, можно увидеть появляющийся из-за горизонта солнечный диск, который на глазах рассыпается на части и состоит из нескольких фигур, расположенных на потолке, полу и стенах. Архитекторы решили сделать солнечный свет частью дизайна станции. Для этого в стенах и крыше входного павильона предусмотрены отверстия, через которые свет в виде солнечных лучей и зайчиков попадает внутрь.

На прилегающей к станции территории создали парк.

Станция "Боровское шоссе"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Расположена на пересечении Боровского шоссе с Приречной улицей. Основные идеи отделки основаны на элементах, ассоциирующихся с одноименной магистралью. В оформлении дизайнеры использовали контрастное сочетание ярко-оранжевых элементов на сером цвете, навигационную разметку, прожекторы уличного освещения, светильники в виде корпусов машин. Освещение станции напоминает городские фонари. Гладкий потолок с насечками имитирует мокрое после дождя скоростное шоссе. Декоративные светильники выполнены в образе летящих на скорости автомобилей.

Станция "Новопеределкино"

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Станция расположена на пересечении Боровского шоссе и улицы Шолохова. Для доступа маломобильных граждан на станции предусмотрены четыре лифта с поверхности до уровня кассового зала и два лифта с уровня касс до уровня платформы.

Оформление станции стилизовано под убранство теремов и палат старой Москвы. Главное украшение – узорчатые плафоны. На светильниках при помощи перфорированных металлических панелей имитированы настенные росписи в виде травяных орнаментов.

Станция "Рассказовка"

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Станция расположена в поселке Внуковское в ТиНАО с северной стороны Боровского шоссе, в районе пересечения с улицей Федосьино.

"Рассказовка" находится на глубине 12 метров, поэтому эскалаторов здесь нет. Для маломобильных граждан предусмотрены лифты. Внутреннее оформление станции напоминает библиотеку. Путевые стены украшают книжные полки, а колонны представляют собой ящики картотеки. На них нанесены названия произведений, фамилии авторов и QR-коды. С помощью мобильного телефона можно скачать понравившееся произведение и читать его в дороге. На полу станции уложен гранит всех оттенков серого цвета.

Рядом со станцией установлены тоннелепроходческий комплекс и скульптура проходчика и писателя, сидящих на лавочке из рельсов.

К моменту запуска Солнцевской линии в составе ТПУ "Рассказовка" обустроены ОРП для автобусов, парковки, стоянка такси и перголы для отдыха пассажиров.

В перспективе "Рассказовка" станет центром притяжения пассажиров – крупным пересадочным узлом, связывающим метро, четыре вылетные магистрали и два железнодорожных направления.

В таком объеме, как сейчас, в Москве метро не строили никогда. Начиная с 2011 года построено 136 километров новых линий, 71 новая станция, три вестибюля, восемь электродепо Московского метрополитена и МЦК. Недалеко от новых станций живут, работают или учатся более 3,5 миллиона москвичей. Всего с 2011 по 2023 года планируется построить 256 километров новых линий и 122 станции метро.