Из-за проседания грунта на Карамышевской набережной изменены маршруты автобусов

На Карамышевской набережной у дома №1 просел грунт

Автобусы №48 и №294 на северо-западе Москвы временно ходят по другим маршрутам, сообщает пресс-служба департамента транспорта.

Произошло это из-за проседания проезжей части возле дома №1 на Карамышевской набережной. Инфоцентр дептранса уточняет, что автобусы проезжают 4 остановки на 2-м и 3-м Силиканых проездах и Карамышевской набережной. Сейчас транспорт едет по улицам Мневники и Народного ополчения.

На месте аварии работают оперативные службы, они предпринимают меры для скорейшего восстановления движения.